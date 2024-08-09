12 фильмов с отличным сценарием, которые заменят хорошую книгу

Отдых с хорошей книгой уже долгие века остается одним из лучших способов расслабиться и при этом провести время с пользой. Но современный темп жизни не всегда оставляет нам на это время, и здесь на помощь приходит кино.

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Фильм по хорошему сценарию также рассказывает цельную, хорошо выстроенную историю, а качественная картинка позволяет погрузиться в нее даже глубже. Издание Movieweb собрало 12 кинолент, которые заменят вам книгу.

Портрет женщины в огне (2019)

Изысканная история любви от сценаристки и режиссеры Селин Сьяммы "Портрет женщины в огне" построен по всем литературным канонам. Ее история рассказывает о двух женщинах, одна из которых должна нарисовать портрет другой. Во время работы они влюбляются друг в друга. Сьямма и ее команда приложили все усилия, чтобы освещение в кадре имитировало эффект естественного солнечного света. Использование такого освещения создает ощущение, что видимые изображения становятся очень приближенными к живописным полотнам. Это, в свою очередь, придает фильму очень тактильное качество, вы словно можете держать его в руках как роман.

Пятый элемент (1997)

Научно-фантастический блокбастер, уже ставший классикой, рассказывает историю таксиста из 23 века, который невольно оказывается вовлеченным в гонку по спасению мира от зла. Концепция картины вполне оригинальна, а сюжет проработан настолько, что кажется, будто вы читаете роман толщиной не менее 400 страниц. Богатый и подробный мир, изображенный в картине, напоминает лучшие фэнтезийные романы с эпическим размахом.

Трилогия "Перед" (1995–2013)

Эта серия фильмов состоит из трех частей: "Перед рассветом", "Перед закатом" и "До полуночи". В первой части двое незнакомцев встречаются в поезде и проводят ночь за разговорами, гуляя по Вене. В последующих частях они снова встречаются в разных моментах своей жизни, придерживаясь той же структуры повествования. В отличие от "Пятого элемента", именно простота трилогии "Перед" придает ей чувство романа. Нечасто можно увидеть фильм, весь сюжет которого – это просто разговор двух людей. Такие вещи гораздо более доступны в романах, где нет нужды в визуальной стимуляции.

Фантастическая женщина (2017)

"Фантастическая женщина" изображает путешествие Марины – трансгендерной женщины, пожилой возлюбленный которой внезапно умирает. Его семья не очень одобрительно относится к такому выбору, на Марину смотрят с подозрением. Использование в "Фантастической женщине" приемов магического реализма придает этому фильму литературное качество. Подход, который трудно реализовать на экране, здесь реализуется очень удачно. Моменты, когда повествование окутывается вспышками магии, делают фильм еще более увлекательным и особенным, привлекая зрителей в мир главной героини.

Большой всплеск (2015)

Фильм Луки Гуаданьино "Большой всплеск" следует за рок-звездой и ее парнем, отправляющимся в отпуск в Италию, но в их отдых вмешиваются старые друзья. Главную героиню играет Тильда Суинтон. Женщине нужно хранить молчание, чтобы дать своему голосу отдохнуть, говорить она может только хрипом. Это отсутствие речи у нее интригует и придает фильму слой самоанализа. Под видом вежливости и уважительности героев бурлит много напряжения. Актеры так прекрасно выражают скрытые чувства, не говоря ни слова, что кажется, будто мы имеем доступ к их мыслям. Картина расставляет приоритеты в вещах, важных в романах, выводя глубину и самоанализ персонажей на передний план.

Форма воды (2017)

В "Форме воды", как и во многих фильмах Гильермо дель Торо, очевидно увлечение режиссера сказками. В этой истории одинокая глухая уборщица Элиза влюбляется в человекоподобное морское существо, которое держат в опытном центре, где она работает. Женщине удается наладить общение с невероятным созданием с помощью языка жестов. Чувство магии и необычности фильма погружает зрителя в атмосферу сказки для взрослых и при этом следует канонам жанра.

Худший человек в мире (2021)

Главная героиня картины по имени Джули пытается найти, чем она хочет заниматься и кем быть. Сюжет фильма о потерявшейся в жизни 20-летней женщине, и стиль тихого сарказма делают его очень похожим на работы Салли Руни. В интервью Роджеру Эберту режиссер Йоахим Триер сказал, что фильм задает такие вопросы, как: "Кто вы? В чем ваши проблемы? Что вы ищете? В чем ваши недостатки?", которыми задаются авторы лучших романов.

Восьмой класс (2018)

"Восьмой класс" Бо Бернхема рассказывает о застенчивой девочке, которая заканчивает восьмой класс – как раз идет последняя неделя учебного года. Просмотр этого фильма очень похож на чтение романа для молодежи. Его звезда Элси Фишер прекрасно передает одиночество через свои высказывания, тогда как ее диалоги – это типичные высказывания неуклюжего подростка. Контраст между тем, что она может сказать, и тем, что вы видите, что она чувствует, настолько поразителен, что смотреть на это почти больно. История возвращает зрителя в его мятущуюся юность.

Призрачная нить (2017)

В, возможно, последний роли Дэниела Дэй-Льюиса в "Призрачной нити" актер играет портного Рейнольдса Вудкока, работающего вместе с Альмой Вики Крипс, его музой. Оба очень упрямы, и между ними развиваются невероятно сложные отношения. Каждая сцена здесь тщательно продумана, и хотя она происходит в мире роскоши, в кадре нет ничего лишнего – все очень сдержанно. Внимание к деталям в сочетании с минималистической игрой актеров создает мир, который кажется почти отделенным от нашей реальности.

Собутыльники (2013)

Не позволяйте названию обмануть вас, "Собутыльники" - это не хулиганская комедия в духе "Похмелья в Вегасе". В ней рассказывается о двух коллегах, работающих в крафтовой пивоварне, пьющих и флиртующих друг с другом, несмотря на то, что у них есть партнеры. Затем они и их партнеры отправляются вместе на выходные и все начинает становиться очень сложным. Фильм гораздо тоньше, чем может показаться на первый взгляд, хотя он при этом и очень смешон. Интересно, что диалоги здесь полностью импровизированы вокруг определенного сюжета, и этот аспект делает картину такой уникальной. В репликах и игре актеров сохраняется огромная природность.

Ничья дочь Хэ-вон (2013)

Южнокорейский режиссер Хон Сан Су снял историю о студентке университета, у которой есть тайные отношения со своим преподавателем. Сюжет вряд ли можно назвать оригинальным, но особенность фильма обусловлена ​​несколькими сценами, где мы видим, как главная героиня, Хэ-он, засыпает в общественных местах. И зрители не могут понять, что из событий картины является реальностью, а что ее сном. Эти моменты также создают четкие разделы в рассказе, почти как главы в книге. Это фильм ощущается как головоломка, которую нужно решить.

Метрополитен (1990)

В комедии о группе молодых друзей из высших кругов общества Манхэттена мы видим историю чужака, который пытается влиться в довольно закрытый мир. И это вызывает сбой во всей отлаженной структуре. Действие "Метрополитен" происходит в основном в комнатах, где друзья болтают о социальных проблемах достаточно предсказуемым, но одновременно и забавным образом. По духу это напоминает романы Джейн Остин. Мы следим, как проводят время люди из высшего класса и как их покой нарушает кто-то, кто не вписывается в этот мир.

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