Украинцев ожидает действительно сильный и необычный день 19 августа. В чем он необычен и силен?

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Тройной Праздник Трех Религий – 19 августа! Рассказываю о Дне 19 августа

Сразу открою секрет нашим читателям – каждый знаменательный день или праздник имеет свой эгрегор. Он сформирован верой и надеждой миллионов людей, отмечавших этот праздник на протяжении веков и даже тысячелетий. Они задали динамику естественным процессам, и теперь сама природа накапливает до определенных дней огромные резервуары чистой энергии из пространства.

Каждый человек может получить в дар огромный поток чистой энергии – на оздоровление и достижение мечты, но для этого нужно знать код эгрегора. А кодом являются те же поверья и обряды, которые практикуются в народе на эти даты.

Кодом эгрегора 19 августа является:

угощение гостей яблоками и медом

фруктовый стол

ужин, накрытый в сумерках и состоящий из арбузов и дынь при горящей желтой свече

выпекание яблочного пирога

добавление в пищу приправ красного цвета.

При этом отношение ко всем – людям, природе, космосу – должно быть крайне дружелюбным.

День 19 августа считается в разных духовных учениях мира очень сильным энергетическим днем.

Как объясняют волхвы, праздник под названием Спас существовал и в давние времена. Славяне имели много спасавших божеств. Одно божество спасало от болезней, другое от опасностей в пути, третье от неурожаев и т.д. Все божества-Спаси почитались в августе (при пересчете на современный календарь). Проявление главного Спаса – Рода Всевышнего и всех Спасов, живущих в Нем (брахманы сказали бы Вират-Рупа Спаса) – как единого целого чтили 19 августа. Во многих христианских конфессиях – Преображение Господне. В индуизме – День явления Господа Кришны. В индуизме действуют два календаря. Один, самый распространенный – лунный. За ним дать праздники ежегодно "плавают" по солнечному календарю. Второй, менее распространенный – солнечно-лунный, солярный. За ним дать фиксированные по дням солнечного года. Согласно солнечно-лунному календарю, день явления Кришны всегда выпадает на 19 августа. Да и по Лунному календарю этот праздник часто в последние десятилетия выпадал на 19 августа. По нумерологии число 19 – воплощение Силы Божества, Абсолюта, в мире. Все храмовые богослужения состоят из 19 элементов, 19 карта Таро называется Солнце. 19 августа обычно наблюдается пик сразу трех метеорных потоков! А именно: Северные Йота – Аквариды, Пи Эриданиды, Гамма Дорадиды (современные астрономические названия этих потоков)! Что позволяет всем духовным традициям, где Бог проявляется в форме Троицы (Дао-Инь-Ян, Род-Велес-Сварог, Брахма-Шива-Вишну, Правь-Навь-Явь... и т.д.) проводить обряды, пов' связаны с Троицей (Триглавом, Тримутри). В Риме и других европейских культурах в этот день отмечался день урожая винограда и фруктовых плодов "Виналии" "Онам" – праздник урожая в индуизме (штат Керала) С 19 по 22 августа. Уникальное

Особенностью праздника есть традиция подавать на стол фрукты с медом, потому что фрукты символизируют Солнце, как и мед. Таким образом, угощение несет силу Солнца.

Поэтому недаром в Украине в этот день отмечают День пасечника.

На днях также успешно проходят любые обряды загадывания желаний.

К примеру, такой.

Сначала необходимо определиться с желаниями. Их может быть немало – до 300.

Затем нужно зарядиться энергией. Можно помедитировать, почитать мантру или по-другому усилить свою связь с Высшими Силами.

Далее нужно четко предположить, что желание уже исполнилось. К примеру, если вы хотите построить дом, необходимо увидеть его в воображении уже полностью готовым, если вы желали здоровья кому-то, необходимо представить, что человек вполне здоров.

Следующий этап – почувствовать сильное желание к осуществлению этой мечты. Вы действительно должны этого захотеть.

И, наконец, в завершение необходимо отпустить эту мыслеформу во Вселенную, забыть, не думать о загаданном желании.

Для каждого нового желания используется та же схема.

Кроме того, используют загадку одного сокровенного желания 19 августа в 19 часов 19 минут.

Совпадение необычного дня с Полнолунием

В древних духовных учениях считается, что первые люди заключили договор с божественными силами – люди обязались жить по морально-нравственным нормам ("быть Людьми с большой буквы"), а высшие силы обязались помогать людям. Полная Луна считалась печатью на этом договоре. Поэтому во многих религиях значимые богослужения проводят во время Полнолуния.

Также на Полнолуние существуют интересные обряды. Вот, например, кельтская пословица: "Обращайся к Луне, когда она полна – тогда найдется все, что ты ищешь – в море, на небе и на земле". В ведических традициях на Полнолуние принято, глядя на Луну, в течение пяти минут читать мантру "Ом Шри Гайя Ади Чандра Намага", считается, что это принесет обилие и решение проблемных вопросов в срок до следующего Полнолуния.

Полнолуние 19 августа 2024 года еще совпадает с Суперлуной. То есть Луна будет находиться в самой низкой точке орбиты по отношению к Земле. Поэтому размер Луны будет наблюдаться как большой (от 15 до 25 процентов больше обычной).

Астрологическое влияние звезд 19 августа

Астрологическое влияние для Украины благоприятное. В звездной карте трижды появляются Стожары. Стожары – это магическое созвездие. Семь его ярких звезд символизируют семь мудрых Старцев, семь Надянголов, семь богинь Мудрости, семь мистических Светильников и т.д. Стожары известны в мире под названиями Семь Сестер, Картикейя, Плеяды. Стожары находятся в знаке Телец, а именно этот знак зодиака оказывает большое влияние на Украину. Стожары в день 19 августа будут соединены с Марсом, с куспидом 3 Дома и с самой низкой точкой неба (ИС). Это означает, что с 19 августа должны начаться процессы, благоприятные для Украины как в военной сфере, так и в экономической.

Солнце в соединении со звездой Презепа, наделяющей людей дерзостью. То есть многие усилят свою решимость и смогут совершить несвойственные им поступки, что должно привести к положительным последствиям.

Юпитер в соединении со звездой Ригеля. Это заря подъема, прорыва. Так что ожидаем.