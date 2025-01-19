340 дней солнца в год: где провести незабываемый отпуск даже зимой

Тем, кто мечтает о теплом солнечном отпуске даже зимой, стоит выбрать Марракеш. Этот марокканский город привлекает гостей круглый год, предлагая около 340 солнечных дней. В январе здесь комфортно тепло: температура держится в пределах 18-20 градусов днем, а ясное небо придает особый шарм.

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Зимний Марракеш – сочетание ярких базаров, экзотической культуры и уютных вечеров в традиционных риадах. Для тех, кто хочет избежать снега и холода, Марракеш – идеальная альтернатива. В Daily Express предложили узнать об отдыхе в этом солнечном уголке.

Отдых в Марракеше

Благодаря около 340 солнечным дням в год этот уголок Африки привлекает туристов комфортным климатом и яркой культурой. В январе температура здесь достигает 18-20 градусов, что позволяет заменить зимние пальто легкой одеждой. Несколько часов полета – и вы наслаждаетесь солнечным светом, архитектурными шедеврами и теплом гостеприимного города.

Марракеш снискал славу одного из лучших зимних курортов для европейцев. Кроме приятной погоды город поражает историческими местами, шумными рынками и уникальной архитектурой. Центральный рынок Медина, объект наследия ЮНЕСКО, полон ароматов специй и разнообразных изделий ручной работы. Здесь можно не только совершить покупки, но и погрузиться в атмосферу традиционной марокканской жизни.

Популярность пользуются и сады города. Сад Мажорель, созданный французским художником Жаком Мажорелем, стал одной из главных туристических достопримечательностей. Его яркие цвета, экзотические растения и стильная архитектура привлекают тысячи посетителей каждый год.

Любители истории смогут посетить Дворец Баия, построенный в XIX веке. Величественные дворцовые залы украшены лепниной, росписями и мозаикой, а внутренние дворики идеально дополняют атмосферу спокойствия и роскоши.

Зимний отдых в Марракеше – это прекрасная возможность насладиться теплом, культурой и уникальной атмосферой этого марокканского города. Независимо от того, ищете ли вы покой в садах, приключениях на рынках или исторические экскурсии, Марракеш станет незабываемым пунктом вашего зимнего путешествия.

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