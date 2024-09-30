Абсолютный хит: Кендалл Дженнер показала трендовый осенний маникюр

Когда доходит до обнажения, представители семейства Кардашьян-Дженнер редко долго сомневаются. Причем порой это обнажение происходит в достаточно неожиданных деталях, как это сделала на днях модель Кендалл Дженнер.

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Находясь на неделе моды в Париже, она продемонстрировала новый светлый цвет волос и ультратрендовый маникюр, которым похвасталась в своем Instagram. Его фишка состоит в том, чтобы создать иллюзию полного отсутствия маникюра.

Это не просто нюд, это действительно такой дизайн ногтей, который создает впечатление отсутствия покрытия. Форму при этом Кендалл выбрала максимально удобную – короткие ногти с деликатно скругленным кончиком.

Популярный мастер маникюра Том Бачик, работающий с такими знаменитостями как Селена Гомес и Дженнифер Лопес, назвал такой дизайн ногтями-манекенами или мыльными ногтями. Укороченные кончики и незаметные цветовые решения должны создавать минималистичную элегантность.

Для создания такого маникюра, прежде всего, нужно позаботиться о кутикуле – она должна быть безупречно ухоженной. При этом ногтевой пластине важно придать естественную форму, до блеска ее отполировать и покрыть либо прозрачным, либо молочно-нюдовым лаком, максимально приближенным к натуральному тону вашей кожи.

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