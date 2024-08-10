Адель задала осеннее настроение, заменив французский маникюр бархатными ногтями. Фото

Летние тренды с яркими оттенками и смелым нейл-артом понемногу уходят в прошлое. Известная британская певица Адель задала настроение осеннему сезону: традиционный френч она заменила выразительными бархатными ногтями.

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Адель обычно предпочитает придерживаться классики в образах. Эксперты рассказали, какой маникюр будет трендовым осенью, и как можно выигрышно обыграть длинные ногти.

Адель вряд ли можно назвать королевой эпатажа. Почти всегда селебрити выступает в изящном, обычно темном наряде, дополняет макияж подводкой в ​​стиле "кошачий глаз", а неизменным маникюрным трендом остается классический френч.

Однако в недельном перерыве между ее последними выступлениями в Лас-Вегасе и концертами в Мюнхене, Адель, кажется, немного изменила свои предпочтения. Бархатные ногти выигрышно сияли на фоне узорного темно-синего платья от Dior.

Адель выбрала очень благоприятную для осени цветовую палитру: нейтральный маникюр с бархатной текстурой. Эта техника кажется сложной, но на самом деле ее достаточно легко воспроизвести. Эффект текстуры достигается благодаря лаку для ногтей с металлическим покрытием, который активируется, когда магнит перетягивает блестки по верху.

Конечно, бархат всегда является основной текстурой осени, его можно встретить на сумках, брюках, а теперь и в маникюре. Осталось еще несколько недель лета, но оно было настолько жарким, что многие, в том числе знаменитости, ждут осени.

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