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Адель задала осеннее настроение, заменив французский маникюр бархатными ногтями. Фото

Алина Милсент
NewsLife
1 минута
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Адель задала осеннее настроение, заменив французский маникюр бархатными ногтями. Фото

Летние тренды с яркими оттенками и смелым нейл-артом понемногу уходят в прошлое. Известная британская певица Адель задала настроение осеннему сезону: традиционный френч она заменила выразительными бархатными ногтями.

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Адель обычно предпочитает придерживаться классики в образах. Эксперты рассказали, какой маникюр будет трендовым осенью, и как можно выигрышно обыграть длинные ногти.

Адель задала осеннее настроение, заменив французский маникюр бархатными ногтями. Фото

Адель вряд ли можно назвать королевой эпатажа. Почти всегда селебрити выступает в изящном, обычно темном наряде, дополняет макияж подводкой в ​​стиле "кошачий глаз", а неизменным маникюрным трендом остается классический френч.

Однако в недельном перерыве между ее последними выступлениями в Лас-Вегасе и концертами в Мюнхене, Адель, кажется, немного изменила свои предпочтения. Бархатные ногти выигрышно сияли на фоне узорного темно-синего платья от Dior.

Адель задала осеннее настроение, заменив французский маникюр бархатными ногтями. Фото

Адель выбрала очень благоприятную для осени цветовую палитру: нейтральный маникюр с бархатной текстурой. Эта техника кажется сложной, но на самом деле ее достаточно легко воспроизвести. Эффект текстуры достигается благодаря лаку для ногтей с металлическим покрытием, который активируется, когда магнит перетягивает блестки по верху.

Адель задала осеннее настроение, заменив французский маникюр бархатными ногтями. Фото

Конечно, бархат всегда является основной текстурой осени, его можно встретить на сумках, брюках, а теперь и в маникюре. Осталось еще несколько недель лета, но оно было настолько жарким, что многие, в том числе знаменитости, ждут осени.

Также OBOZ.UA рассказывал, что недавно Меган Фокс показала смелую интерпретацию классического французского маникюра.

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