Активно будет расти и будет много цветов: чем подкормить прихотливый цикламен

Цикламен мгновенно реагирует на сквозняки, изменения освещения или ошибки в режиме полива. Есть много видов растения – цикламен неаполитанский, европейский, кавказский, но наибольшее распространение получил персидский и его гибриды. Цветовая гамма варьируется от белых до алых, сиреневых и фиолетовых оттенков. Есть даже гибриды с махровыми или гофрированными лепестками.

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Цикламен европейский имеет мелкие клубни и душистые цветки, которые не отличаются разнообразием оттенков. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить растение для активного роста и цветения.

Когда цветет цикламен

Время цветения обычно выпадает на октябрь и длится до конца марта. В холодный период, когда большинство растений обычно не имеют активного вегетационного периода, цикламен становится настоящим украшением дома.

Чем подпитать цикламен

Однако часто случается, что рост растения замедляется, а цветение и вовсе прекращается.

Флористы отмечают: для обильного цветения нужно вовремя подкормить растение. Пригодится удобрение, приготовленное из древесного угля.

Авторы YouTube-канала Plants рассказали, что удобрение чрезвычайно эффективно. Древесный уголь содержит ряд полезных микроэлементов, в частности азот, калий, фосфор и кальций. Также природный компонент богат железом, медью, цинком и марганцем.

Уголь – суперпродукт для растений, говорят эксперты. Но есть один нюанс – перед применением его нужно растереть в порошок.

Как приготовить удобрение

Вам понадобится:

вода;

1 ст.л. древесного угля.

В литре настоявшейся воды нужно растворить 1 столовую ложку древесного угля. Тщательно перемешайте раствор. Поливать растения можно не чаще раза в месяц.

Органические удобрения, в составе которых есть древесный уголь, можно использовать и для других комнатных растений. Обратите внимание, что удобрение помогает регулировать кислотность почвы.

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