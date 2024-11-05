Альпийская жемчужина: Франция предлагает туристам более дешевый аналог Венеции

Итальянскую Венецию называют одним из самых красивых и своеобразных городов в мире, из-за чего она страдает от огромных толп желающих полюбоваться ее прелестями. Это заставляет туристов, не любящих толкотни, искать для себя интересные альтернативы.

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Как пишет издание Express, одну из таких можно найти во французских Альпах. Да, небольшой, но очень живописный городок находится не на морском берегу, а в горах, однако его уже прозвали "Венецией Альп". Речь идет об Анси, который расположился на побережье одноименного горного озера.

Средневековая французская жемчужина объединяет расположение над голубой водами вместе с захватывающими видами на горы. И от этого сочетания перехватывает дыхание, говорят туристы, которые уже посетили Анси.

Чтобы полюбоваться его красотами, нужно прогуляться по старому городу. При этом вам не будут мешать толпы туристов. К тому же проживание здесь является заметно более дешевым.

Еженедельно в Анси устраивают большую ярмарку, на которой местные мастера демонстрируют традиционные савойские ремесла. А также можно познакомиться с деликатесами местной кухни.

Ночь в хорошем отеле здесь обойдется в 1,5-2 тысяч гривен. А питание на один день будет стоить в пределах 250 гривен.

Из мест, которые обязательно нужно осмотреть в Анси, выделяют не только центр города. Также стоит прогуляться по парку на берегу и помиловать живописным горным озером. На его южном конце находится природный заповедник, который может похвастаться ухоженными пешеходными тропами и живописными маршрутами для хайкинга.

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