Альтернатива Хургади и Шарм-эль-Шейху: где можно отдохнуть в Египте без толпы туристов

Египет – это страна, всегда привлекавшая туристов со всего мира. Красное море и уникальная и богатая история не оставили безразличными ни одного туриста.

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Как правило, путешественники выбирают для отдыха популярные направления, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх. Однако Express рассказал о курорте, который ни чем не хуже, но не заполнен толпами людей.

Живописный египетский Дахаб расположен всего в часе езды от одних из самых популярных туристических курортов страны. В переводе с арабского название приморского города означает "золото". В отличие от Хургады и Шарм-эль-Шейха там не так много пятизвездочных отелей, но местные кафе и рестораны предлагают достойную альтернативу.

Город делится на три части. Масбат, включая бедуинское село Асалах на севере, Машраба – более туристический район с большим количеством отелей на юге и Медина.

Раньше этот город посещали преимущественно туристы, предпочитающие приключения и дикие путешествия с рюкзаками, однако благодаря хорошему сочетанию с городом-аэропортом и строительству гостиниц в районе Медины сейчас он доступен и комфортен, как никогда.

В Дахабе каждый путешественник найдет то, что ему по душе от спокойного пляжного отдыха до горных приключений. Также город известен своими местами для дайвинга и непревзойденными коралловыми рифами, что делает его горячей точкой для снорклинга, подводного плавания и фридайвинга.

Добраться до Дахаби можно рейсом в Шарм-эль-Шейх, а оттуда автобусом. Также некоторые путешественники выбирают сначала лететь в Каир, но в таком случае наземная дорога займет около 10 часов.

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