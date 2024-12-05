УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Анджелина Джоли поразила элегантным образом с базовым кардиганом. Фото

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
1,8 т.
Анджелина Джоли поразила элегантным образом с базовым кардиганом. Фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала элегантный способ носить кардиган зимой. Она снова подтвердила свой статус иконы стиля, соединив теплый базовый трикотаж с классическим минимализмом.

Видео дня

Вместо традиционных черных платьев актриса выбрала другой подход, появившись в Нью-Йорке в уютном сером кардигане и широких черных брюках. Ее образ еще раз напоминает, что комфорт может быть стильным и утонченным.

На этот раз Джоли выбрала кардиган от Ryan Roche, который соединила с широкими брюками, создавая расслабленный, но вместе с тем изысканный вид. Вместо джинсов, обычно ассоциирующихся с подобным трикотажем, она сделала ставку на элегантность, дополнив наряд обувью на платформе от Celine.

Анджелина Джоли поразила элегантным образом с базовым кардиганом. Фото

Выбор высоких каблуков не только удлинил силуэт актрисы, но и придал образу нотку гламурности.

Анджелина Джоли поразила элегантным образом с базовым кардиганом. Фото

Сумка на запястье и большие черные очки завершили этот сдержанный, но роскошный лук. Джоли удалось избежать чрезмерной обыденности и превратить свой кардиган в изящный элемент гардероба для городского выхода. Этот образ напоминает, что даже самые простые вещи могут выглядеть эффектно при правильном сочетании.

Анджелина Джоли поразила элегантным образом с базовым кардиганом. Фото

Что делает этот наряд особенным, так это способность актрисы оптимизировать простые вещи, придавая им изысканность с помощью деталей и аксессуаров. Джоли не просто носит удобную одежду – она умело адаптирует ее к современным модным тенденциям. Важно отметить, что ее выбор отражает тенденцию к сочетанию уюта и шика, что становится все более актуальным.

Такой стильный зимний образ станет идеальным вдохновением для тех, кто хочет смотреться элегантно, не жертвуя комфортом. Любители моды могут найти подобные кардиганы, которые легко интегрировать в свой гардероб, добавляя несколько экспериментов с аксессуарами или обувью.

Джоли продемонстрировала, как простой кардиган может стать центром внимания в модном образе. Ее решение прибавить высоту с помощью каблуков и играть с контрастами темных оттенков подчеркивает ее естественное чувство стиля. Это доказывает, что базовые вещи в гардеробе могут быть столь же выразительны, как и самые сложные дизайнерские платья.

Ранее OBOZ.UA писал об вернувшихся в моду элегантных платьях.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.