Анджелина Джоли в последние дни лета показала идеальный осенний наряд. Фото

Актрису Анджелину Джоли по праву считают королевой тренчей. Звезда обожает этот вид верхней одежды и, что не менее важно, умеет ее носить.

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В этот раз журналисты американского Vogue заметили звезду в тренче необычного кроя. Джоли выбрала для прибытия на Венецианский кинофестиваль двухбортную модель ниже колена с широкими укороченными рукавами. И когда мы говорим укороченный, мы не подразумеваем привычную длину 3/4 или 7/8. Актриса выбрала смелый вариант с рукавами, заканчивающимися выше локтя.

Поскольку такой тренч сам по себе играет главную скрипку в образе, остальную одежду Джоли взяла простых моделей. Звезда выбрала простую белую футболку и укороченные брюки темно-синего цвета с просторными штанинами. Все исключительно в базовых цветах, которые всегда выигрышно дополняют друг друга.

Хотя актриса обычно предпочитает обувь в виде пары классических лодочек Christian Louboutin телесного цвета, на этот раз она дополнила свой ансамбль черными кожаными сапогами до колена Mulberry. На удивление такая тяжелая пара не перегрузила ее облегченный образ.

Модные критики расхвалили выбор звезды. По мнению экспертов, Джолі показала, что тренч не обязательно должен быть одеждой на прохладную погоду. Правильно подобранная модель вполне может стать выбором и для жаркого лета.

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