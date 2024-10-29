Анджелина Джоли вышла на публику с необычной прической и запустила новый тренд

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли вызвала восторг поклонников своей новой прической на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Она появилась на премьере фильма "Мария" с объемными волнистыми локонами, изменив свой классический образ с гладкими прямыми волосами.

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Это событие стало частью кинофестиваля AFI, во время которого Джоли отметила свою новую роль в байопике о жизни величайшей оперной певицы Марии Каллас. Новый образ Джоли сочетал элементы старого голливудского стиля и современной элегантности, пишет газета Marca.

Ее мягкие волны гармонично дополняли атласное платье цвета шампанского и черную накидку, создавая изящный и роскошный вид. Завершающими штрихами стали яркая красная помада, минималистичный макияж глаз и тонкие красные ногти.

В ходе премьеры актриса дала интервью изданию PEOPLE, в котором поделилась размышлениями о своей роли в фильме. Она рассказала о том, как ее персонаж – Мария Каллас – лично отозвался ей. Джоли отметила, что испытывает определенное родство с Каллас из-за схожих переживаний одиночества и преданности своему делу.

"Иногда люди видят в нас только образы извне, но то, что нас с Марией объединяет, — это определенное одиночество в том, что мы делаем. Часто приходится работать ночью наедине, отыскивая ответы", — рассказала актриса.

Джоли также добавила, что, несмотря на все внешние достижения, обе они остаются прежде всего работниками своего дела, которые неустанно стремятся к самосовершенствованию. "Я несовершенный человек, но я много работаю. И она тоже. Мы обе воспринимаем себя больше как исполнителей, чем что-то другое", — поделилась Джоли.

Ранее OBOZ.UA писал, что фильм "Мария" рассказывает о последних годах жизни легендарной оперной певицы, которые она провела в Париже, размышляя о своей карьере и личной жизни. Джоли провела месяцы подготовки, чтобы максимально точно передать образ Марии Каллас и ее внутренний мир.

Премьерный показ фильма состоялся на Нью-Йоркском кинофестивале в сентябре. Фильм выходит в прокат в ноябре и появится на Netflix уже с 11 декабря. Ожидается, что Мария привлечет внимание не только киноманов, но и ценителей оперного искусства.

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