Apple анонсировала обновления с функциями ИИ для Vision Pro: что известно

Американская технологическая компания Apple подтвердила, что ее гарнитура Vision Pro получит важное обновление, которое будет включать в себя новейшие функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.

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Эти очки виртуальной реальности предлагают пользователям полное погружение в просмотр фильмов на гигантских экранах кинотеатров, игр в виртуальных мирах, осуществление интерактивных видеозвонков и работы благодаря полному просмотру экрана Mac. В скором времени этот гаджет станет еще лучше, пишет OBOZ . UA .

Apple Intelligence теперь будет доступна Vision. Для тех, кто не в курсе, это обновление дает пользователям доступ к улучшенному помощнику Siri, оказывает помощь в создании электронных писем с помощью инструментов для написания и обеспечивает полную интеграцию с ChatGPT.

Вы даже можете создавать уникальные изображения с помощью программ Image Playground, а веселые эмодзы Genmoji можно отправлять, просто введя описание.

Также Apple Intelligence может предложить мгновенные разумные ответы, чтобы сэкономить время, мгновенно сортировать ваш ящик входящих сообщений электронной почты и ускорить поиск фотографий в семейных альбомах, поскольку пользователи могут просто спросить, что они ищут как описание.

"Apple Vision Pro помогает пользователям общаться, сотрудничать и наслаждаться развлечениями совершенно по-новому - и мы продолжаем расширять границы того, что возможно в пространственных вычислениях с помощью visionOS 2.4", - сказал Майк Роквелл, вице-президент Apple Vision Products Group. "Благодаря Apple Intelligence пользователи Vision Pro смогут поднять свою производительность и креативность на новые высоты с помощью таких функций, как Image Playground и Genmoji. И мы рады, что пользователи открывают и делятся невероятными новыми впечатлениями от Spatial Gallery".

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