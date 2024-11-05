Apple готовит MacBook Pro с новым дизайном: когда выйдет

Американская технологическая корпорация Apple добилась значительных успехов на всех рынках, куда она выходила, кроме одного. Компания так и не смогла показать ничего приличного в устройствах для видеоигр. Похоже, что она планирует вскоре это изменить.

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Как сообщил журналист Bloomberg, близкий к Apple, Марк Гурман, сейчас компания из Купертино готовит новый MacBook Pro. Выход машины планируется на 2026 год. Она должна получить новый дизайн и мощности, достаточные для того чтобы стать игровым устройством.

По прогнозам Гурмана, ноутбук должен получить чипы M6, M6 Pro и M6 Max, созданные по 2-нм техпроцессу. Кроме того, он получит OLED-экран вместо IPS-матрицы, а также более тонкий корпус. Этого должно быть достаточно для того, чтобы превратить гаджет в игровую станцию.

Более того, по словам Гурмана, на это способен только что выпущенный Mac mini с чипами M4 и M4 Pro. Его небольшие размеры и совместимость с телевизорами делает его идеальной отправной точкой нового рывка в этой области.

Тем не менее, журналист советует тем, кто хочет перейти с моделей на процессорах М1 или М2 не спешить с обновлением техники. Старые ноутбуки все еще остаются достаточно мощными, чтобы конкурировать с новой моделью. А настоящего рывка Гурман ожидает именно от линейки ноутбуков, которые готовятся к выходу в 2026 году. Обновление MacBook Pro с чипом M5, запланированное на осень 2025 года, будет ограничено только новым процессором, проделанным по 3-нм техпроцессу, без изменений в дизайне. То есть, тем, кто хочет серьезного апгрейда, действительно стоит подождать.

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