Apple может выпустить в 2025 году новый iPad: что известно

Компания Apple готовит к выходу на рынок новые, более дешевые модели планшетов iPad. Новинка должна попасть на рынок в начале 2025 года.

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Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман. По его словам, в течение весеннего цикла техногигант из Купертино намерен выпустить целый список новых продуктов, среди которых обновлен iPhone SE, новые модели iPad Air и клавиатуры iPad. Кроме того, в это окно должен попасть выпуск iPad начального уровня 11-го поколения. Сейчас эти модели имеют кодовые названия J481 и J482 и известно о них не так уж много – инсайдеры не спешат делиться деталями.

Ожидается, что планшеты-новинки получат усовершенствованный чип. По крайней мере, на это намекает выход ранее в этом месяце обновленного iPad mini, который может поддерживать Apple Intelligence. Архитектура этой новинки работает на чипе Apple A17 Pro, способном работать с искусственным интеллектом. Аналитики ожидают, что новинка получит тот же чипсет. По крайней мере они не прогнозируют, что новый недорогой iPad будет работать на Apple A18.

Что касается дизайна, то планшеты, которые Apple должен представить весной, будут выглядеть так же, как и линейка, вышедшая в 2022 году. Цена на них должна сохраняться невысокая. Стартовую стоимость прогнозируют на уровне 350-400 долларов.

Гурман также сообщил, что сейчас Apple готовит обновления модели iPad Pro. Он должен работать на чипе М5. Его выход журналист спрогнозировал на конец 2025 года или начало 2026 года.

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