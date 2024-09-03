Apple проведет еще одну презентацию осенью: какие гаджеты покажут

Уже через несколько дней компания Apple в рамках ежегодной презентации покажет новую линейку своих смартфонов iPhone. Но сентябрьская презентация – не единственное событие, которого следует ожидать от этого техногиганта.

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Как пишет издание MacRumors, ссылаясь на инсайдеров, нас ждет еще одно событие от Apple позже этой осенью. Ожидается, что на нем будут представлены новые модели ноутбуков Mac.

Новые Mac уже давно выходят ближе к концу года. Но будущая линейка Mac M4 впервые получит конкретный месяц запуска и, вероятно, собственную отдельную презентацию.

В продажу обновленные модели должны поступить в ноябре. А еще в октябре может состояться специальное мероприятие для их презентации.

В прошлом году Apple анонсировала свое мероприятие Scary Fast 23 октября и уже через неделю провела его. На нем были представлены новые модели MacBook Pro и iMac с чипами M3. С 7 ноября 2023 года новенькие лэптопы выложили на прилавки фирменных магазинов. Поэтому есть смысл ожидать чего-то подобного и в этом году.

По слухам, Apple планирует выпустить четыре новых модели Mac с чипами серии M4. Речь идет о 14-дюймовом MacBook Pro начального уровня с чипом M4, новых 14- и 16-дюймовых моделях MacBook Pro с чипами M4 Pro и M4 Max, новом ‌iMac‌ с чипом M4 и полностью переработанном Mac mini с чипами M4 и M4 Pro. За исключением нового Mac mini эти устройства, как ожидается, будут иметь незначительные обновления, которые будут сосредоточены на усовершенствовании чипа. Но при этом они могут впервые поставляться с 16 ГБ памяти как стандарт по всем направлениям.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, что покажет Apple на презентации 9 сентября.

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