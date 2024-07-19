Apple разрабатывает iPhone с гибким экраном: чем будет особанной складная модель

Технологический гигант Apple недавно объявил, что прекратил разработку складного iPhone из-за проблем с надежностью у аналогичного смартфона от Samsung. Однако это не означает, что компания отказалась от экспериментов с форм-фактором главного продукта вообще.

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Как пишет издание Phonearena, недавно "яблочная" компания получила от Управления патентов и товарных знаков США (USPTO) пантент под названием "Электронные устройства с прочными складными дисплеями". Это может свидетельствовать о том, что в Купертино решили поработать над надежностью гибкого экрана и все-таки выпустить iPhone такого формата.

Из чертежей и документации к патенту можно понять, что в устройстве планируют использовать композитную структуру с толщиной стекла, которая различается в разных частях экрана. По краям оно будет толще, а в месте сгиба – более тонким. Это должно сделать конструкцию более надежной и уберечь экран от образования морщин.

Согласно документации, прототип складывающегося iPhone будет иметь внешний экран диагональю 6 дюймов и внутренний – 8 дюймов. Если проект получится удачным, Apple планирует запустить в разработку также складной iPad с внутренним экраном на 20 дюймов. Впоследствии технологию планируется применить и для разработки MacBook. Пока в планах компании в 2026 году выпустить ноутбук, который в разложенном состоянии будет иметь два экрана – на 18,8 и 20,3 дюйма. Если его сложить, он превратится в классический портативный компьютер с экранами 15 и 13 дюймов. Впрочем, от Apple официальных комментариев относительно этих планов не поступало.

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