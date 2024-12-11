Apple Watch получат новые функции в 2025 году: что известно

Apple Watch будет иметь новый функционал, побуждающий пользователей заботиться о своем здоровье. Apple планирует установить спутниковое подключение к своим смарт-часам в 2025 году и активно работает над функцией измерения артериального давления.

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Издание Bloomberg отметило, что возможность спутникового подключения появится у Apple Watch Ultra в следующем году. Эта технология позволит пользователям смарт-часов отправлять автономные текстовые сообщения через Globalstar Inc., когда нет доступа к сотовому или Wi-Fi соединению.

Также, по предварительной информации, Apple Watch будет предупреждать пользователей о высоком кровяном давлении. Главный исполнительный директор Тим Кук подчеркнул, что компания работает над улучшением функций здоровья и безопасности пользователей.

Напомним, Apple впервые запустила функцию спутниковой связи с iPhone 14 в 2022 году. Это позволило всегда оставаться в связи с экстренными службами. После обновления можно использовать функцию для отправки SMS кому-либо через iMessage.

Apple Watch Ultra станет первыми смарт-часами со спутниковыми возможностями. Этот шаг также может дать потребителям меньше оснований для использования автономных спутниковых устройств, таких как inReach от Garmin Ltd.

Несмотря на то, что Apple Watch Series 10 тоньше и имеет больший экран, они не отличаются от предыдущих моделей.

Apple Watch также изменится по крайней мере в некоторых моделях: отход от сотовых модемов Intel Corp. к версиям, разработанным MediaTek Inc. Этот обмен еще больше снизит зависимость Apple от Intel, которая ранее разрабатывала процессоры для компьютера компании Mac.

Переход к MediaTek также будет включать поддержку 5G Redcap, более низкого уровня 5G-сервиса, предназначенного для подключенных к Интернету устройств и носителей, которым обычно не требуются быстрые соединения для передачи данных.

Функция измерения артериального давления разработана для работы подобно детектору апноэ сна от Apple. Она не будет предоставлять пользователям конкретные показатели, например диастолический или систолический уровень, но информировать их о том, что они могут находиться в состоянии гипертонии.

Apple также продолжает работать над неинвазивным трекером уровня глюкозы в крови. Samsung Electronics Co., крупнейший конкурент Apple в сфере смартфонов, уже продает устройства с возможностями измерения АД. Однако были беспокойства относительно точности продукта Samsung и необходимости его калибровки по традиционному монитору.

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