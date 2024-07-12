Audi перестанет выпускать две популярные модели авто: что известно

Автогигант Audi прекратит выпуск сразу двух известных моделей – A5 Coupe и Cabriolet. Двухдверные авто уже вышли из модельного ряда в США, в частности, речь и о S5 и RS5.

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Зато эксперты радуют приятной новостью – в 2025 году выйдет на рынок более практичный пятидверный A5 Sportback и его мощные версии. Немецкий бренд класса люкс оптимизирует портфолио.

Обычно специалисты отмечают, что решение о постепенном прекращении производства определенных автомобилей принимают, учитывая, что следующее поколение уже не за горами. Непонятно, будет ли Audi производить еще одно купе и/или кабриолет. На сегодняшний день были только инсайдерские изображения прототипов A5 Sportback и A5 Avant.

Итак, на смену A4 Avant придет универсал A5. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут иметь нечетные номера в своих названиях, тогда как электромобили – четные. По этой причине A6 с двигателем ICE станет A7, освободив место в линейке для электрического A6 E-Tron.

Двухдверные автомобили продаются довольно медленно. Напомним, Audi уже прекратила производство TT и R8. Правда, это были нишевые модели.

Поскольку кроссоверы и внедорожники продолжают находиться в тренде, неудивительно, что купе и кабриолеты постепенно выходят из производства.

В Audi подтвердили, что совершенно новый A5 будет представлен в этом году как Sportback. Пока неизвестно, будет ли преемник у A4 Sedan, поскольку автомобильные папарацци не видели ни одного прототипа с крышкой багажника. Это может означать, что A5 Sportback заменит A4 Sedan.

Обновленный A5 может быть оснащен новейшей и, по всей вероятности, последней итерацией бензиновых и дизельных двигателей, разработанных немецким брендом класса люкс. Если планы не изменятся, Audi все равно желает полностью перейти на электричество к 2033 году.

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