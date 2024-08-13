'Аватар: Огонь и пепел'. Когда выйдет триквел фильма Джеймса Кэмерон и о чем он будет

В декабре следующего года на экраны должен выйти триквел грандиозной фантастической саги Джеймса Кэмерона "Аватар". И режиссер проекта наконец-то открыл новые детали будущей картины.

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Первые подробности постановщик раскрыл на конференции студии Disney D23. Кэмерон вышел на ее сцену вместе с главными звездами "Аватара" Зои Салданой и Сэмом Уортингтоном. Как пишет Deadline, они раскрыли подзаголовок триквела – фильм будет называться "Аватар 3: Огонь и пепел".

"Новые культуры и условия… вы увидите больше планеты Пандора, чем раньше. Новый фильм – это не то, чего вы ожидаете, но это точно то, чего вы хотите", – рассказал о будущей премьере Кэмерон.

Ранее режиссер рассказывал, что планирует перевернуть все во вселенной племени Нави. Раньше он показывал людей как негативных персонажей, а синих инопланетян описывал добрыми и отзывчивыми. "В "Аватаре 3" мы сделаем наоборот", – пообещал Кэмерон.

Несколько кадров, которые он показал на D23, подтверждают эту информацию. На них мы видим зловещих представителей народа На'ви, которые танцуют окруженные огнем. Также Кэмерон показал летучий корабль, окруженный икранами – созданиями, на которых передвигаются жители Пандоры в воздухе.

В более ранних комментариях режиссер рассказывал, что уже показал зрителям сухопутных и морских На'ви – Оматикайя и Меткайина. Третья часть расскажет о двух новых культурах этих инопланетян.

Планируется, что в "Аватаре 3" к своим ролям вернется большинство актеров предыдущих фильмов. Зрители увидят Сэма Уортингтота, Зои Салдану, Сигурни Уивер, Джоэла Дэвида Мура, Стивена Лэнга и других. Новичком вселенной станет звезда "Игры престолов" Уна Чаплин. Она сыграет лидера пепельных На'ви по имени Варанга.

Известно, что в Украине "Аватар 3: Огонь и пепел" выйдет одновременно со всем миром. Премьера назначена на 18 декабря 2025 года.

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