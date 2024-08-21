Авто из будущего, которого не существует: интересные концепткары от 1950-х годов до наших дней. Фото

Автоиндустрия всегда была полем для новаторских идей. А концепт-кары – это тот мост между воображением и реальностью, который позволяет дизайнерам и инженерам заглянуть в будущее.

Видео дня

С середины XX века концептуальные автомобили стали своеобразной витриной для самых смелых решений, часто опережавших свое время. Самыми уникальными из них поделился Car and Driver.

1955 Ghia Streamline X "Gilda" Coupe

Этот автомобиль был создан в сотрудничестве с известным дизайнером Вирджилом Экснером для компании Chrysler. Gilda выглядит как автомобиль с другой планеты, с футуристическими линиями и обтекаемыми формами, напоминающими о золотом веке космических путешествий. Поначалу этот автомобиль не имел двигателя и не планировался как рабочая модель, но впоследствии его оснастили газовой турбинной силовой установкой.

1960 Plymouth XNR Ghia Roadster

Опять же, Вирджил Экснер превосходит все ожидания по дизайну автомобилей. XNR – это асимметричный родстер на базе Plymouth Valiant, который удивляет своим необычным видом. Двигатель этого автомобиля не является чем-то исключительным, но внешний вид XNR, безусловно, оставил след в истории автопрома.

1988 Cizeta-Moroder V16T

Этот прототип был разработан Марчелло Гандини и отличался от серийных автомобилей V16T. Главной особенностью был поперечно расположенный 6,0-литровый двигатель V-16, подключенный к пятиступенчатой механической коробке передач. Этот автомобиль был ответом на потребность в мощных двигателях, когда V-12 уже не казался достаточным.

1984 Honda HP-X Pininfarina Concept

HP-X стал тестовой платформой для разработки Acura NSX. Этот автомобиль не имел двери в привычном понимании – для доступа в салон поднимался весь купол. Интересно, что купол также выполнял функцию воздушного тормоза, хотя эта идея не попала в серийный NSX.

1979 Aston Martin Bulldog

Bulldog был попыткой Aston Martin создать среднемоторный автомобиль, который мог бы конкурировать с Ferrari и Lamborghini. Aston хвастался тем, что Bulldog мог развивать скорость 322 км/ч, что было доказано только в 2023 году, когда автомобиль разогнался до 330 км/ч на аэродроме в Великобритании.

1976 Ferrari Rainbow Bertone Coupe

Rainbow, разработанный Bertone, имел выдвижную жесткую крышу за 35 лет до того, как это стало популярно у модели 458 Spider. Говорят, что Энцо Феррари не был поклонником этого дизайна и после этого поклялся больше не работать с Bertone.

1973 Chevy Aerovette

Этот концепт первоначально был разработан в качестве роторного испытательного стенда для Corvette с центральным расположением двигателя.

1975 Lamborghini Countach LP 400 Periscopio

Countach стал одним из немногих клиновидных дизайнов, дошедших до серийного производства. Этот автомобиль, созданный в 1975 году, стал иконой стиля своего времени и до сих пор является символом мощности и роскоши.

1970 Ferrari 512 S Modulo Pininfarina Coupe

Этот редкий Ferrari, созданный в 1970 году, является воплощением вдохновения космической эры. Весь верх кабины выдвигается вперед для входа пассажиров.

1993 Vector W8 Coupe

Это единственный серебристый W8, который когда-либо производили. Оснащенный твин-турбо 6,0-литровым двигателем V-8, этот автомобиль стал символом скорости. Но финансовые трудности компании привели к ее закрытию в 1993 году.

2023 Italdesign Asso di Picche в Movimento Concept

Среди современных концепт-каров, заслуживающих особого внимания, выделяется Italdesign Asso di Picche in Movimento Concept. Это современная интерпретация итальянской Audi Wedge, возвращающая легендарный "Туз Пик" на дороги.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что самый популярный кроссовер VW показал с новым дизайном 2024 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.