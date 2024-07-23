Авто следующего поколения: Ford выпустит гибридный пикап

Американский автогигант Ford в скором времени расширит производство линейки пикапов Super Duty. Компания объявила об открытии нового завода в Оквилле, провинция Онтарио, Канада, где, вероятно, с 2026 года начнут собирать новый тип пикапов с электрическими двигателями.

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Как пишет издание Motor 1, сейчас об электрической модели известно очень мало. В пресс-релизе Ford говорится, что завод в Оквилле "открывает путь к внедрению мультиэнергетической технологии в следующее поколение грузовиков Super Duty, предоставляя клиентам больше свободы выбора и поддерживая план электрификации Ford". Журналисты предположили, что термин "мультиэнергетический" намекает на гибридную, а не полностью электризованную модель. Но пока нет понимания, будет ли это классический или мягкий гибрид или речь идет о водородных топливных элементах.

Автоконцерн объявил о расширении линейки грузовых пикапов в то время как Ford, как и многие другие автопроизводители, переосмысливает планы на будущее по электромобилям. Первоначально в Оквилле планировалось строить трехрядный электрический внедорожник. Поэтому производство наверняка будет приспособлено к выпуску электрифицированных автомобилей.

В настоящее время модель Super Duty выпускается на заводах в Кентукки и Огайо, и этого не хватает, чтобы удовлетворить спрос на них. Открытие канадского подразделения прибавит 100 000 единиц к ежегодным поставкам.

Что касается трехрядного электрического внедорожника, у Ford все еще есть планы по его производству, но когда и где оно начнется, пока тоже неизвестно. Сначала ожидалось, что его начнут собирать в 2025 году, но запуск производства был отложен до 2027 года. Свежие новости позволяют предположить, что задержка может занять еще больше. Что касается локаций, Ford все еще работает над своим обширным комплексом электромобилей BlueOval City в Теннесси. Вполне возможно, что обещанный внедорожник может переехать сюда.

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