'Бабушкины каблуки' снова в моде: Лили-Роуз Депп в очередной раз показала трендовый образ

90-е возвращаются в моду, а дети звезд той культовой эпохи задают новые тренды. Недавно Лили-Роуз Депп, дочь известного американского актера Джонни Деппа и французской актрисы и певицы Ванессы Паради, показала, как можно стилизовать ретро-обувь.

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Лили-Роуз в мире шоу-биза считают воплощением стиля и элегантности. Издание Vogue опубликовало новые фотографии, на которых актриса буквально задает новый тренд.

Актрису сфотографировали в Лос-Анджелесе, где она прогуливалась по городу в туфлях на танкетке скромного розовато-бежевого оттенка.

Хитом стали так называемые "бабушкины каблуки", достигающие не более 5 см. Джинсы Guess подчеркнули ретро-образ, а миниатюрная сумка приобретена из коллекции The Row 90-х.

Поклонники отметили, что Лили-Роуз выглядит очень стильно и продуманно. Ее даже сравнили с Сарой-Джессикой Паркер, а точнее – с молодой Кэри Брэдшоу, которая была настоящей иконой стиля 90-х и ранних 2000-х.

Кстати, тренды бурных 90-х возвращаются и в макияже. Пора вспомнить, какие тенденции задавали супермодели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд. Тогда актуально было более естественное атласное или матовое покрытие кожи, а не слишком контурированные формы. Макияж в стиле 90-х будет стильным, удачным и универсальным вневременным решением.

Также OBOZ.UA рассказывал, что Лили-Роуз Депп попала в список селебрити, предпочитающих бюджетные бренды. Актриса в реальной жизни носит вещи в стиле casual. Для этого комбинирует в аутфитах люксовые бренды с бюджетными, например Chanel и Forever21, Zara или H&M.

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