Бары не закрываются всю ночь: портовый город в Испании станет находкой для молодежи

Мир невероятно велик и прекрасен, поэтому в нем можно найти место для отдыха на любой вкус. Наверное, все уже знают, где можно провести тихие спокойные выходные на берегу моря, но если вы любите ночные гуляния, музыку и танцы, то мы знаем, что вам нужно.

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Испания всегда была магнитом для туристов благодаря своим солнечным пляжам, богатой культуре и веселому образу жизни. Mirror рассказал об одном из ее городов – Кадисе, который непременно поразит вас своей атмосферой.

Кадис – компактный малоэтажный портовый город на юго-западе Испании. Он никогда не спит, разве что во время сиесты с 16:00-20:00. Здесь каждая ночь превращается в яркий праздник, где можно забыть все заботы и почувствовать настоящий вкус свободы. Поэтому если вы хотите веселья и вкусных коктейлей, то это отличное место для короткого визита.

Также Кадис является старейшим местом на Западе, сохранившим выдающееся историческое наследие. Рекомендуем посетить римский театр и собор 18-го века. Учитывая это и множество живописных пляжей, туристам точно будет чем заняться и днем.

Еда

Если вы решитесь посетить Кадис, то будете приятно удивлены едой. Морепродукты – гордость города. Типичные блюда включают оладьи из мелких креветок (tortillitas de camarones), голубого тунца, окуня, дораду и другую океанскую рыбу. Местные также очень гордятся своим "атун рохо" – красным тунцем, которого можно найти везде, но особенно путешественники советуют попробовать его на центральном рынке города.

Однако следует заметить, что принцип работы заведений в старом городе Кадиса значительно отличается от украинских. Некоторые из них открыты только в обед, а некоторые начинают работу около 20:00.

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