Батареи не повредит: как часто за день можно заряжать смартфон

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, однако многие до сих пор верят популярным мифам относительно частоты зарядки. Самая распространенная ошибка, говорят эксперты, – это долговременная "ночная" зарядка смартфона. Лучше не ставить гаджет на зарядку на ночь, особенно не следует делать это регулярно.

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Конечно, в условиях отключений электроэнергии проблема подзарядки телефона перешла в раздел первоочередных. Специалисты рассказали, как часто можно заряжать смартфон, чтобы не навредить батарее.

Постоянная зарядка до 100 процентов может быть вредна для современных литий-ионных аккумуляторов. Эксперты отмечают: если заряжать максимум до 80 процентов, батарея прослужит гораздо дольше.

Основные советы, которые помогут увеличить срок эксплуатации аккумулятора, заключаются в том, чтобы не класть смартфон перед сном под подушку, не допускать перегрева или частых циклов зарядки.

Для экономии следует использовать режим энергосбережения, по возможности выключать интернет и геолокацию. Приложения, оставленные в фоновом режиме, забирают заряд батареи, поэтому следует закрывать все программы, которыми вы не пользуетесь.

Обычно смартфон заряжают ежедневно – и это нормальный показатель. Если вы заряжаете гаджет более двух раз в день, это может быть сигналом о проблемах.

Резкие перепады температуры оказывают негативное влияние на работу аккумулятора. Следите за тем, чтобы на смартфон не попадали прямые солнечные лучи и не стоит ставить смартфон на зарядку в слишком холодном помещении.

Отрицательно отразиться на работе аккумулятора могут и некачественные зарядные устройства, поэтому нужно использовать только оригинальные зарядки.

Отложите мессенджеры, просмотр видео и игры во время зарядки телефона – это также вредит батареям. Кроме того, так смартфон зарядится быстрее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли часто подзаряжать смартфон, когда батарея еще не села.

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