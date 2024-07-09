Бэби-челку Арианы Гранде назвали хитом года: как выглядит трендовая прическа

Американская певица Ариана Гранде, похоже, вернула нас всех в детство. Певица продемонстрировала в stories своего Instagram так называемую бэби-челку – трогательный и нежный способ укладывать короткие волосы на лбу.

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Пока мировая бьюти-пресса поет дифирамбы этому тренду в прическах, OBOZ.UA разбирался подробно, что такое бэби-челка. А также, как ее укладывать, кому она будет подходить, а кому – нет, и как ее правильно сделать.

Что такое бэби-челка

Как понятно из названия, такая прическа имитирует способ укладки волос у совсем маленьких девочек. Обычно челку им подстригают прямой линией выше уровня бровей, чтобы пряди не мешали глазам. При этом челка не должна быть ультракороткой. Если волосы не превышают длины в 2,5 см – это уже микрочелка и она создает совершенно иной образ. Более дерзкий и смелый.

Тренд на бэби-челки уже был на пике популярности в 1950-х гг. Можете подсмотреть для вдохновения несколько образов у тогдашних кинозвезд. К примеру, такую прическу носили совсем молодые Элизабет Тейлор и Одри Хепберн. Этот стиль массово вернулся на подиумы на показах весенне-летних коллекций 2024 года. Ариана Гранде быстро подхватила и воспроизвела его, став одним из главных трендсеттеров.

Кому подойдет бэби-челка

Такая форма челки приоткрывает лоб и за счет этого удлиняет лицо. Поэтому это идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть овальную форму или сбалансировать округлость. Однако форму сердечко или лица с выраженными углами бэби-челка может сделать слишком тяжелым.

Что касается текстуры волос, то здесь ограничений нет. Но за счет волнистых или вьющихся прядей такая прическа может выглядеть более живо и вызывающе. Если у вас тонкие и не очень густые волосы, не отказывайтесь от этого тренда, просто попросите своего парикмахера не слишком увлекаться текстурированием и выделить больше волос для укладки на лоб.

И еще один нюанс – это не тренд для тех, кто не любит заниматься своей прической. Бэби-челка требует регулярной укладки, чтобы сохранять хороший вид. Собственно, укладывать ее придется ежедневно. К тому же придется вовремя подрезать волоски, чтобы прическа сохраняла форму. В парикмахерскую нужно будет записываться раз в 2-6 недель.

Как укладывать бэби-челку

Просто сушить такую прическу на воздухе – не самая лучшая идея. Бэби-челка требует укладки феном или утюжком ,чтобы сохранять форму. Какими бы средствами для стайлинга вы ни пользовались, не переусердствуйте с количеством. Пряди должны оставаться легкими и подвижными. Не переутяжеляйте их муссом, маслом или помадкой.

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