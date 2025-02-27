Белковый салат для сытного ужина: понадобится минимум продуктов

Приготовить салат на ужина – всегда отличная идея. Так как готовить их можно их любых продуктов, главное, чтобы основа была – овощи или зелень. А для более сытного варианта добавьте вареные яйца, мясо, морепродукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного белкового салата, из куриного мяса, с огурцами и листьями салата.

Ингредиенты:

Копченая курица

Яйца (белки)

Маринованные огурцы

Твердый сыр

Микс салата

Смесь семян

Майонез

Способ приготовления:

1. Яйца отвариваем, отделяем белок от желтка. Нарезаем курицу, творог, белок, огурец кубиками.

2. Смешайте все ингредиенты и заправьте салат майонезом.

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