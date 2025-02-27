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Белковый салат для сытного ужина: понадобится минимум продуктов
Приготовить салат на ужина – всегда отличная идея. Так как готовить их можно их любых продуктов, главное, чтобы основа была – овощи или зелень. А для более сытного варианта добавьте вареные яйца, мясо, морепродукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного белкового салата, из куриного мяса, с огурцами и листьями салата.
Ингредиенты:
- Копченая курица
- Яйца (белки)
- Маринованные огурцы
- Твердый сыр
- Микс салата
- Смесь семян
- Майонез
Способ приготовления:
1. Яйца отвариваем, отделяем белок от желтка. Нарезаем курицу, творог, белок, огурец кубиками.
2. Смешайте все ингредиенты и заправьте салат майонезом.
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