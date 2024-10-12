Белые песчаные пляжи и фантастические виды: малоизвестные острова в Европе предлагают бюджетный отдых

Европейские острова, расположенные в Адриатическом море, предлагают отличный отдых на белоснежных пляжах и в окружении фантастических пейзажей, которые могут стать привлекательным вариантом для путешественников с ограниченным бюджетом. Хорватские острова, в частности, обеспечивают поразительные пейзажи и выгодные цены по сравнению с материковой частью страны.

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Об этом пишет express. Хорватские острова известны разнообразными ландшафтами – от зеленых холмов до скалистых берегов и девственных пляжей.

Путешественники, предпочитающие организацию собственных поездок, могут найти качественное и доступное жилье на этих островах.

Популярные острова Хорватии

Больной. Этот остров славится своей активной ночной жизнью, историческими городами и живописными лавандовыми полями. Прекрасные пляжи, такие как Дубовица и Паклени, привлекают туристов, а город Хвар с венецианской архитектурой придает особый шарм.

Корчула. Известный как мини-дубровник, Корчула поражает своим средневековым городом, окруженным древними стенами. Это место, где, по легенде, родился Марк Поло. Остров предлагает уединенные пляжи, оливковые рощи и виноградники для любителей природы.

Брач. Остров, на котором расположен знаменитый пляж Златни Рат (Золотой Рог), известен своими белыми галечными пляжами и прозрачной водой. Брач также славится каменоломнями, которые снабжали материалы для дворца Диоклетиана в Сплите.

Выс. Этот остров, когда-то закрытый для туристов, сегодня является скрытой жемчужиной с девственной природой и спокойными бухтами. Здесь можно исследовать древние руины и наслаждаться природной красотой, в частности, посетить Голубую пещеру.

Хорватские острова предлагают привлекательные цены на жилье для путешественников. К примеру, стоимость номеров в Старом городе Корчулы варьируется от 40 до 60 фунтов стерлингов за ночь. Отель Odisej на острове Млет предлагает номера от 64 евро (54 фунта стерлингов) за ночь, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто планирует бюджетный отдых.

Хорватия предлагает многочисленные живописные острова с уникальной атмосферой, где каждый найдет что-то для себя — пляжный отдых, приключения на природе или культурные путешествия. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться красотой природы без значительных трат.

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