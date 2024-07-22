Bentley выпустит свой мощный седан Flying Spur: первые детали

Мир автомобилей класса люкс всегда отличается увлекательными новинками, инновациями и непревзойденным качеством. В этом сегменте бренд Bentley занимает особое место, символизируя роскошь, мощь и инженерное мастерство.

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В скором времени производитель выпустит свой новый самый мощный седан Flying Spur. Первыми подробностями об этом автомобиле поделился motor1.com.

Одной из самых известных и уважаемых моделей Bentley является Flying Spur. Она стала символом элегантности и динамики, обеспечивая своим владельцам непревзойденный комфорт и удовольствие от вождения.

Каждое новое поколение Flying Spur вызывает большой интерес среди автолюбителей и экспертов, и на этот раз Bentley не разочаровал. Компания анонсировала выпуск самой мощной версии этого роскошного седана, обещающего поднять планку еще выше.

Что известно о самом мощном седане Flying Spur

Под капотом у автомобиля будет гибридный 4,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом V-8, обеспечивающий 771 лошадиную силу. Поскольку это гибрид, он также будет работать вместе с электродвигателем, установленным между ним и трансмиссией.

Bentley не упоминает других подробностей по трансмиссии Flying Spur, кроме того, что это самая мощная установка, которая когда-либо использовалась в седанах бренда. Эксперты предполагают, что она будет идентичной той, которая используется в Continental GT.

Continental GT обладает аккумулятором емкостью 25,9 киловатт-часов. В этой конфигурации электродвигатель прибавляет 187 л.с. к мощности V-8. Однако как бы то ни было, новый Flying Spur в любом случае будет гораздо мощнее, чем предыдущий W-12. Вероятно, это также означает, что он позволит разгоняться до невероятных скоростей.

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