Беспроигрышный вариант: как сделать праздничный маникюр, как у Хейли Бибер

В праздничные дни нам хочется выглядеть особым образом. Проще всего добиться этого, сделав себе яркий маникюр – он постоянно будет у вас на виду и будет создавать подходящее настроение.

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Об этом прекрасно знает модель и предпринимательница в сфере бьюти Хейли Бибер – она нередко оформляет свои ногти в соответствии с сезоном или праздниками. И недавно показала в своем Instagram маникюр, который будет уместен в рождественские и новогодние дни.

На первый взгляд Бибер сделала себе обычный алый маникюр. Но если лучше присмотреться, то можно заметить, что звезда остановила свой выбор на более сложном оттенке. Она выбрала лак с легким оттенком корицы. Теплый, мерцающий, янтарный лак, напоминающий цвет камня кошачий глаз, передает чувство уюта, присущее праздничному сезону.

Обычно в зимние месяцы звезды чаще предпочитают темные оттенки красного цвета – бордовый или вишневый. Но Бибер решила остановиться на ясном и ярком оттенке. Такие тона будут уместнее в праздничные дни.

Если вы хотите повторить ее образ, присмотритесь к светло-красным лакам с разными интересными оттенками. Главное, чтобы они были теплыми, а не холодными. Выбирайте коричневый, оранжевый или желтый подтон, чтобы создать радостное и оптимистическое настроение на праздники.

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