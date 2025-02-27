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Безопасная и очень вкусная домашняя нутелла: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
15
Безопасная и очень вкусная домашняя нутелла: самый простой рецепт

Если вы хотите приготовить вкусную домашнюю нутеллу, вам понадобится всего несколько ингредиентов. Стоит отметить, что в готовую нутеллу еще можно добавить орешки, так будет еще вкуснее.

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Домашняя нутелла

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней нутеллы из молока, какао и сахара.

Рецепт нутеллы

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока
  • 1 стакан сахара
  • 1 упаковка ванильного сахара
  • 3 ст. л какао

Способ приготовления:

1. Влейте молоко, добавьте сахар, ваниль, взбейте ручным блендером.

Приготовление нутеллы

2. После постепенно добавляем растительное масло и собираем до загустения.

Как правильно приготовить нутеллу

3. Ставим готовую нутеллу в холодильник.

Готовая нутелла

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