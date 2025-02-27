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Безопасная и очень вкусная домашняя нутелла: самый простой рецепт
Если вы хотите приготовить вкусную домашнюю нутеллу, вам понадобится всего несколько ингредиентов. Стоит отметить, что в готовую нутеллу еще можно добавить орешки, так будет еще вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней нутеллы из молока, какао и сахара.
Ингредиенты:
- 1 стакан молока
- 1 стакан сахара
- 1 упаковка ванильного сахара
- 3 ст. л какао
Способ приготовления:
1. Влейте молоко, добавьте сахар, ваниль, взбейте ручным блендером.
2. После постепенно добавляем растительное масло и собираем до загустения.
3. Ставим готовую нутеллу в холодильник.
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