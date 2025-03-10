Блинчики из пшена: оригинальный и аутентичный рецепт привычного блюда

Блинчики – это отличный вариант основного блюда, завтрака или даже десерта. Все зависит от вида начинки, которую выбирает хозяйка. Их можно приготовить многими способами, в результате чего каждый раз получать новое блюдо.

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Вот, например, фудблогер Светлана Левицкая в Instagram опубликовала интересный рецепт блинов из пшена. Блюдо получится очень необычным, но интересным и очень вкусным.

Ингредиенты

Пшено – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Вода

Способ приготовления

1. Подготовить пшено. Промыть несколько раз, залить крутым кипятком и оставить до охлаждения.

2. Сделать тесто. Воду, в которой запаривали пшено, сливаем, а самую крупу перебиваем в блендере до однородной консистенции.

3. Добавить другие ингредиенты. Вмешиваем яйца, соль, растительное масло и постепенно разводим водой до нужной консистенции.

4. Жарить. На хорошо разогретой сковороде выпекать блины, равномерно распределяя тесто. Для смазки использовать топленое масло или смалец.

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