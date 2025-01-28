Блинчики 'Креп Сюзетт' на Масленицу 2025: оригинальный рецепт блюда на празднование

Масленица – один из самых любимых народных праздников, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В 2025 году она приходится на период с 3 по 9 марта, поэтому это прекрасное время для теплых встреч с семьей и друзьями. Традиционным блюдом этой недели являются блины – символ солнца и достатка. Чтобы сделать празднование особенным, приготовьте изысканные блинчики "Креп Сюзетт" с нежным апельсиновым соусом.

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Идеей приготовления блинов "Креп Сюзетт" поделилась фудблогер на кулинарной странице smakoluk.ua в Instagram. Они не только удивят гостей своим вкусом, но и станут ярким украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

сахар – 2 ст.л.

яйца – 4 шт.

соль – щепотка

крахмал – 2 ст.л.

масло – 4 ст.л.

молоко – 0,5 л

кипяток – 0,25 л

мука – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Смешать яйца с сахаром и солью.

2. Добавить предварительно растворенный в молоке крахмал, а также растительное масло. Перемешать.

3. Постоянно перемешивая венчиком, тонкой струйкой ввести кипяток.

4. Последним ввести муку, перемешивать до однородности. Можно дополнительно взбить блендером, чтобы не было комочков.

5. Оставить тесто отдохнуть примерно 20 минут.

6. Жарим блины привычным методом.

Ингредиенты для соуса:

сахар – 60 г

апельсин – цедра 1 шт.

апельсиновый фреш – 250 мл.

сливочное масло – 60 г

Способ приготовления:

1. Сахар высыпать на сковороду и растопить до образования светлой карамели.

2. Добавить сок и цедру (карамель возьмется в комочек, но она во время проварки расстанет).

3. Проварить жидкость до уменьшения в объеме примерно на 1/3.

4. Добавить масло и довести до растворения.

5. Держать на небольшом огне сковородку и по одному выкладываем вчетверо сложенные блинчики (10 штук).

6. Обмочить в соусе обе стороны блина и выложить.

7. После этого, как выложили блины, держать на огне примерно 30 секунд и снять.

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