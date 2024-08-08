Блогер-путешественница назвала идеальные города Европы для странствий в одиночестве

Путешествия в одиночестве – это особый вид путешествий. Он позволяет полностью погрузиться в новую среду, открыть себя с новой стороны и насладиться свободой без ограничений.

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Если вы ищете уникальный опыт и возможность побыть наедине с собственными мыслями, то стоит посещать не популярные туристические места, а аутентичные локации. Путешественница, посетившая 43 страны, Клер Стурзакер поделилась собственным списком лучших из них.

Поскольку местные жители Барселоны протестуют против массового туризма, а Венеция и другие популярные туристические направления полны толп людей, Стурцакер порекомендовала некоторые менее известные города, которые следует добавить в свой список будущих путешествий.

Сарагоса

Сарагоса является отличным местом для двух-трех дневной поездки. Центр старого города предлагает уникальное историческое путешествие и невероятно вкусную еду.

Путешественница также отдельно отметила сочетание готики, мудехара и ренессансной архитектуры. У реки расположен собор Базилика дель Пилар с колокольней, на которую можно подняться, чтобы увидеть невероятно красивый вид на город. Также всем посетителям следует исследовать местные римские руины.

Бильбао

Если вы любитель искусства или гурман, то вам понравится этот город. Обязательно посетите исключительные бары пинчос на площади Нуэва и прогуляйтесь в музей Гуггенхайма.

Также не забудьте об смотровой площадке и фуникулере де Арксанда, чтобы оценить вид на город сверху.

Болонья

Если вы окажетесь в Болонье, то следует обязательно устроить гастрономический тур. Если вы будете брать экскурсию, то гид проведет вас по рынку и покажет, где можно попробовать самую лучшую еду. А во время однодневного тура вы посетите сельскую местность вокруг города, чтобы увидеть фабрику пармезана в Парме, производство ветчины и бальзамического уксуса.

Милан

Несмотря на то, что этот город довольно популярен, в нем не так много туристов, как в Риме или Венеции. Милан имеет потрясающую архитектуру и отличную еду. Стурцакер отметила, что путешественникам следует посетить уроки приготовления пасты, а также подняться на крышу Дуомо, собора итальянского Возрождения, чтобы посмотреть на звезды.

Будапешт

Стурзакер считает, что Будапешт является одним из лучших направлений в Европе как для бюджетных, так и роскошных путешествий. Она посоветовала посетить экскурсию в парламент и исследовать старый еврейский квартал, где много заброшенных зданий.

Белфаст

Белфаст в Северной Ирландии является еще одним недооцененным местом для индивидуальных поездок. Путешествие туда обойдется гораздо дешевле, чем в Дублин, но впечатления вы получите непревзойденные.

За последние 20 лет, по словам Стурцакер, город превратился в культурный центр с поразительным уличным искусством и уникальными достопримечательностями, такими как музей Титаника.

Тбилиси

Грузинский город Тибилиси прекрасно подходит для одиноких путешественников, поскольку имеет доступный, простой в использовании общественный транспорт.

Тбилиси предлагает интересное сочетание архитектуры с уникальными и красивыми постройками по всему городу в разных стилях. Также там есть много красивых баров и ресторанов. В целом, по словам Стурзакер, город атмосферой напоминает Берлин.

Перт

В Австралии большинство людей едут в Сидней и Мельбурн, но Стурцакер рекомендует направляться в Перт. Город имеет приятную атмосферу. Туристам обязательно стоит посетить Королевский парк и ботанический сад, чтобы увидеть великолепные виды, а также несколько музеев, чтобы узнать историю местности.

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