Более эффективно на 70%: в Германии разработали альтернативу солнечным батареям

Солнечная энергетика часто применяется в случаях, когда достаточность излучения и малодоступность других источников энергии оправдывает ее с экономической точки зрения. Общедоступность, экологичность и неисчерпаемость – основные преимущества применения.

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Однако для продуктивного использования солнечной энергии требуются огромные площади земли под электростанции. Кроме того, такие электростанции недостаточно эффективны: они совсем не работают ночью и недостаточно – в утренние и вечерние часы, а мощность неожиданно колеблется в зависимости от изменения погоды. Эксперты рассказали, что в Германии разработали альтернативу солнечным батареям.

По мере развития технологий появляются разные предложения по использованию солнечной энергии. Это неисчерпаемый и вполне естественный источник, внедрение которого на промышленном и домашнем уровнях стало важной альтернативой.

В Германии разработали солнечные сферы Rawlemon. Это линза в форме сферы, генерирующей солнечную энергию. Благодаря системе концентрации и усиления солнечных лучей Rawlemon на 70% эффективнее обычных солнечных батарей.

С эстетической точки зрения это похоже на сферический хрустальный шар. Идею предложил немецкий архитектор Андре Броссель. Восемь лет назад он начал работать над этой работой с целью создания более эффективной и менее дорогой солнечной энергии – технологии, доступной во всех частях света.

Сфера заполнена водой и наращивает солнечные лучи более чем в 10 000 раз. Это дает возможность производить энергию от Луны или Солнца даже в пасмурные дни. Крошечные солнечные панели расположены прямо под сферой, куда попадает увеличенный луч света.

Следует отметить, что идея далеко не нова. Технология концентрации и усиления солнечных лучей с помощью воды появилась несколько столетий тому назад. Раньше проблема заключалась в том, что Луна и Солнце постоянно двигаются, но у Rawlemon есть решение: система позиционирования, с помощью которой удается быть на 70% эффективнее, чем традиционная солнечная панельная система.

Производитель не использует практически ничего кроме стекла, воды и небольших солнечных сфер, а также созданного программного обеспечения.

Ученые уверены, что появление таких инновационных изобретений как эти сферы является большим успехом. Сферы могут заменить или, по крайней мере, дополнить традиционные солнечные системы.

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