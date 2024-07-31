Booking в Испании наказали на сотни миллионов евро за монополию на рынке

Сервис аренды жилья для туристов Booking уже давно критикуют за то, что он злоупотребляет своим положением и часто ведет себя как монополист. На этой неделе компании присудили рекордный штраф за это.

Видео дня

Согласно решению Национальной комиссии по рынкам и конкуренции (CNMC) Испании, Booking вынужден будет выплатить 413,24 млн евро за то, что занимал монопольное положение на рынке в течение последних 5 лет. Об этом говорится на официальном сайте комиссии. Это самый большой штраф, когда-либо наложенный властями Испании за нарушение антимонопольного законодательства.

Специалисты комиссии установили, что бронирование через сервис за это время занимало от 70% до 90% всего рынка. И это негативно сказалось на испанских гостиницах. К тому же принесло ущерб другим агентствам, которые помогают забронировать туристам жилье, и конкурируют с платформой-гигантом.

Претензии у CNMC вызвало то, что монопольное положение Booking побудило отели Испании размещать свои предложения исключительно на этой площадке. Это блокировало работу конкурентов платформы, не давало вывести на рынок другие сервисы и расширить его. И это при том, что Испания является второй по посещаемости страной в мире после Франции и оказывает действительно много туристических услуг.

Ведомству также стало известно о двух фактах злоупотребления своим положением со стороны Booking, зафиксированных с 1 января 2019 года. Платформа навязала испанским гостиницам, которые пользовались услугами, несправедливые коммерческие условия. В частности, объектам не позволить разместить предложения о сдаче номеров на собственных сайтах дешевле, чем в системе Booking. При этом компания оставляла за собой право в одностороннем порядке снижать цены, предлагаемые гостиницами через сервис.

Также в CNMC обратили внимание на отсутствие прозрачности в нескольких программах сервиса, позволяющих гостиницам улучшить свое место в рейтинге в обмен на более высокую комиссию или скидки клиентам на самый продаваемый или самый дешевый номер.

Сервис Booking был основан в 1996 году в Нидерландах. Он предлагает владельцам гостиниц и частного жилья возможность размещать свои предложения для туристов и осуществляет онлайн-бронирование.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о европейской столице, предлагающей своим гостям бесплатные туристические услуги за сознательное поведение в городе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.