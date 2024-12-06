Будет напоминать iPad: Apple выпустит новый гаджет в 2025 году

Компания Apple готовится к выпуску нового гаджета, который должен выйти на рынок в 2025 году. Эта новинка станет очередной попыткой Apple завоевать сегмент умного дома после смешанного успеха других продуктов.

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Ожидается, что умный дисплей объединит функционал iPad и возможности управления умным домом. Гаджет обещает предложить универсальность, которой не хватает HomePod и Apple TV, пишет инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Известно, что устройство будет иметь сенсорный экран размером 6-7 дюймов и будет работать на чипе A18, аналогичном iPhone 16. Гаджет будет иметь магнитный крепеж, который позволит использовать его стационарно или размещать на стене. Основные функции предполагают доступ к приложениям Apple и интеграцию с Apple Intelligence.

Аналитики ожидают, что в первом году компания поставит от 500 тысяч до 1 миллиона устройств. Особенностью нового гаджета станут датчики, адаптирующие функции устройства в зависимости от присутствия людей поблизости. Например, в отсутствии пользователя дисплей будет показывать температуру, а при приближении активировать интерфейс для других настроек.

Среди дополнительных возможностей – встроенная камера FaceTime, динамики и базовые программы, такие как Safari, Apple Music и Notes. Однако App Store устройство не будет поддерживать, что свидетельствует о его специфическом позиционировании.

Инсайдеры также упоминают более дорогую модель гаджета, которая будет роботизировать подставку и функционал для использования в качестве телевизора. Ее презентация состоится позже.

Система управления умным дисплеем станет смесью режима ожидания iPhone и watchOS. Управление гаджетом будет производиться преимущественно голосом, что усилит интеграцию с другими устройствами Apple.

Ожидается, что первый вариант устройства появится в продаже в марте 2025 года. Его разработка свидетельствует об амбициях Apple укрепить свои позиции в сегменте умного дома, снабдив пользователей практическими и эстетически привлекательными решениями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Apple продала около 37 миллионов iPhone 16 за первые выходные, что на 13% меньше по сравнению с прошлогодними продажами iPhone 15.

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