Будет складываться: в сеть слили детали о будущей версии iPad от Apple

На рынке гаджетов уже появились первые складные смартфоны, которые стали пользоваться заметным интересом покупателей. И компания Apple решила догнать этот тренд.

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Как пишет издание 9 to 5 Mac со ссылкой на авторитетного журналиста-инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, техногигант из Купертино первым планирует выпустить складной планшет. И первая модель такого типа iPad может появиться в 2028 году. Гурман описывает его как "нечто похожее на гигантский iPad, который раскладывается до размера двух поставленных рядом iPad Pro".

Основным фокусом при разработке гаджета является попытка избежать появления складок на сгибе. По инсайдерским данным, Apple уже удалось сделать так, чтобы складка стала почти незаметной, но устранить ее полностью пока не удалось. Известно, что Samsung, считающийся пионером на рынке складных гаджетов, решить этот вопрос тоже не смог.

Относительно характеристик складного iPad, вероятно, его экран будет иметь диагональ 20 дюймов или около того. Гурман описывает его как "единый, сплошной кусок стекла". Apple, похоже, сосредоточила свою стратегию на создании гораздо больших экранов, которые поместятся в вашем рюкзаке, а не на разработке устройства карманного формата.

Говоря об операционной системе, Гурман предполагает, что продукт, скорее всего, будет работать на версии iPadOS. Однако здесь есть одна любопытная деталь. По мнению журналиста, новинка скорее станет гибридом чем-то приближенным к сочетанию iPad-Mac и будет иметь оба элемента. До 2028 года iPadOS должен быть достаточно продвинутым, чтобы запускать программы MacOS, считает Гурман. Хотя пока непонятно, это действительно входит в планы Apple, или таковы предположения самого журналиста.

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