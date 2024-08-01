Будет третий сезон: названа дата выхода продолжения сериала 'Игра в кальмара'

Сериалы стали неотъемлемой частью современной массовой и национальной культуры. Они привлекают все больше зрителей по всему миру и приносят странам производителям признание и средства.

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Один из самых ярких примеров успешного кинопродукта – это корейский сериал "Игра в кальмара", завоевавший огромную популярность. Недавно Netflix объявил дату премьеры 2 сезона и сообщил, что драма продлена на 3 сезон.

"Игра в кальмара" – это больше, чем просто сериал. Это социальное явление, привлекшее внимание к корейскому кинематографу и его уникальной способности сочетать глубокий сюжет с яркими визуальными эффектами.

Первый сезон считается самым популярным телевизионным сезоном в истории Netflix. Он оставил зрителей в напряжении, закончившись на таинственной ноте, вызвавшей массу вопросов и ожиданий продолжения.

2 и 3 сезона "Игры в кальмара"

2 сезон культовой корейской драмы выйдет 26 декабря этого 2024, а премьера третьего и по совместительству последнего сезона состоится в 2025 году.

Описание 2 сезона

Первый сезон "Игры в кальмара" закончился на том, что победивший во всех соревнованиях игрок 456 вышел в реальный мир и узнал о том, кто и зачем создал жестокую игру. В конце концов он решил, что только ему по силам закончить этот беспредел и спасти жизни людей. В последних кадрах нам показали только решительно настроенного главного героя и оставили открытую концовку.

Во втором сезоне будет показано, как игрок 456 пытается найти людей, стоящих за организацией смертельных испытаний, и положить конец убийствам. С помощью огромного состояния ему удалось выйти на след преступников, но в конце концов путь к уничтожению этой системы оказывается более смертоносным, чем он представлял. Поэтому, чтобы окончательно завершить игру, ему придется снова принять в ней участие.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Netflix вышел сериал "Декамерон", в котором сыграл роль украинский актер Александр Рудинский.

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