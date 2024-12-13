Будет выглядеть совсем иначе: в сеть слили возможные фото нового iPhone 17

Хотя от выхода смартфонов iPhone 16 серии прошло не так уж много времени, компания Apple уже активно готовит следующую линейку гаджетов. И первые утечки намекают на то, как они могут выглядеть.

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Как пишет издание Gizmo China со ссылкой на пользователя Digital Chat Station в китайском сервисе микроблогов Weibo, изменения в дизайне планируются достаточно существенные. Особенно в задней панели смартфона.

Первое, что бросается в глаза, – это изменение ориентации блока камер. Судя по утечке, три объектива будут расположены не в квадратном блоке в углу смартфона, а разместятся горизонтально, как в новом Google Pixel 9. Утечка рендеров демонстрирует кроме этого светодиодную вспышку на задней панели iPhone 17.

Помимо этого, iPhone 17 Pro, рендер дизайна которого оказались у инсайдеров, также оснащен специальной кнопкой камеры сбоку. Однако эксперты советуют не принимать полученные изображения за окончательный дизайн новых смартфонов Apple. Это в любом случае достаточно ранний проект и он может быть существенно переработать в процессе.

Впрочем, если эта утечка окажется правдивой, такое изменение дизайна iPhone будет самым большим за последние годы. Точные детали настройки камеры пока не ясны, но Digitat Chat Station добавил, что производители смартфонов Android также могут перейти на похожий дизайн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как могут измениться экраны в iPhone 17 – изменения прогнозируются действительно революционные.

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