Будет ярко и уютно: какие кусты посадить в зимнем саду

Зима – время отдыха для садоводов и огородников. Однако даже серый зимний сад можно сделать уютным и ярким, если посадить определенные кустарники. Цветные ягоды не только украсят ландшафт, но и станут подкормкой для птиц.

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OBOZ.UA рассказывает, какие кусты эксперты советуют высадить в саду. Это неприхотливые, но полезные кустарники, которые станут украшением сада.

Калина

В первую очередь садоводы советуют обратить внимание на калину. Она станет самым лучшим кустом для зимнего сада. Калина хорошо растет на влажных почвах и совсем неприхотлива к свету. Ей подойдут и затененные зоны сада. Плоды очень любят птицы. Кроме того, ягоды калины используют и в народной медицине.

Падуб

Падуб известен своими остролистными листьями, цветами и яркими плодами. Падуб в народе называют рождественским или новогодним растением, ведь ягоды созревают поздней осенью и краснеют всю зиму. Поэтому их часто используют для создания праздничной атмосферы дома.

Кизильник

Все зимние кусты не нуждаются в особом уходе, но кизильник является лидером по выносливости. Кустарник приспосабливается к разным условиям и растет как на солнце, так и в тени, в то же время не имея никаких особых требований к почве. Кизильник формирует раскидистые кусты, которые вместе с насыщенным цветом плодов станут украшением сада.

Пираканта

Декоративный глодовец часто используют ландшафтные дизайнеры для формирования зимнего сада. Красные или оранжевые плоды растут на ветках всю зиму, вплоть до весны. Глодовец не нуждается в уходе и будет расти даже на влажной холодной почве.

Кстати, стоит не забыть позаботиться и о клумбах. Осенью, например, следует посадить некоторые одно- и многолетние цветы, чтобы весной радоваться яркому цветению. К примеру, сажать астры на зиму даже полезно – так у растений уменьшается риск возникновения грибковых заболеваний. А для флоксов следует организовать теплицу или укрытие. Сделать это просто: подойдет даже перевернутый ящик из-под овощей с натянутым покрытием. Какие еще растения можно посадить на зиму – читайте в материале.

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