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Будет ярко и уютно: какие кусты посадить в зимнем саду

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Будет ярко и уютно: какие кусты посадить в зимнем саду

Зима – время отдыха для садоводов и огородников. Однако даже серый зимний сад можно сделать уютным и ярким, если посадить определенные кустарники. Цветные ягоды не только украсят ландшафт, но и станут подкормкой для птиц.

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OBOZ.UA рассказывает, какие кусты эксперты советуют высадить в саду. Это неприхотливые, но полезные кустарники, которые станут украшением сада.

Калина

Будет ярко и уютно: какие кусты посадить в зимнем саду

В первую очередь садоводы советуют обратить внимание на калину. Она станет самым лучшим кустом для зимнего сада. Калина хорошо растет на влажных почвах и совсем неприхотлива к свету. Ей подойдут и затененные зоны сада. Плоды очень любят птицы. Кроме того, ягоды калины используют и в народной медицине.

Падуб

Будет ярко и уютно: какие кусты посадить в зимнем саду

Падуб известен своими остролистными листьями, цветами и яркими плодами. Падуб в народе называют рождественским или новогодним растением, ведь ягоды созревают поздней осенью и краснеют всю зиму. Поэтому их часто используют для создания праздничной атмосферы дома.

Кизильник

Будет ярко и уютно: какие кусты посадить в зимнем саду

Все зимние кусты не нуждаются в особом уходе, но кизильник является лидером по выносливости. Кустарник приспосабливается к разным условиям и растет как на солнце, так и в тени, в то же время не имея никаких особых требований к почве. Кизильник формирует раскидистые кусты, которые вместе с насыщенным цветом плодов станут украшением сада.

Пираканта

Будет ярко и уютно: какие кусты посадить в зимнем саду

Декоративный глодовец часто используют ландшафтные дизайнеры для формирования зимнего сада. Красные или оранжевые плоды растут на ветках всю зиму, вплоть до весны. Глодовец не нуждается в уходе и будет расти даже на влажной холодной почве.

Кстати, стоит не забыть позаботиться и о клумбах. Осенью, например, следует посадить некоторые одно- и многолетние цветы, чтобы весной радоваться яркому цветению. К примеру, сажать астры на зиму даже полезно – так у растений уменьшается риск возникновения грибковых заболеваний. А для флоксов следует организовать теплицу или укрытие. Сделать это просто: подойдет даже перевернутый ящик из-под овощей с натянутым покрытием. Какие еще растения можно посадить на зиму – читайте в материале.

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