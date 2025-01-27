Быстрое печенье "Нью-Йорк": рецепт вкусной выпечки к чаю
Печенье "Нью-Йорк" – это одна из самых популярных в мире вкусностей. Его можно использовать в качестве перекуса или вместо десерта, ведь в нем содержится шоколад и орехи.
Как приготовить печенье "Нью-Йорк" по быстрому рецепту, в Instagram рассказала фудблогер с ником tanyasenkova. Она утверждает, что еще теплое печенье в сочетании со стаканом молока или чашечкой кофе создаст отличное настроение.
Ингредиенты
- Сливочное масло – 115 гр.
- Сахар коричневый – 150 гр.
- Сахар белый – 50 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 300 гр.
- Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- Сода – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Шоколад горький – 250 гр.
- Орехи – 200 гр.
- Ваниль – по вкусу.
Способ приготовления
1. Взбить мягкое масло с сахаром, ввести по одному яйцу за раз и взбивать миксером 2-3 минуты.
2. Добавьте все сухие ингредиенты и перемешайте. Ввести измельченный шоколад и орехи.
3. Скатать большие шарики весом 80-90 гр. и выпекать при 175 С от 11 до 14 минут (до золотистого края, но не до готовности, центр должен быть мягким).
4. Немного охладить и подавать на стол.
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