Бюджетные пабы и красивые сады: самый дружелюбный город в Британии назвали скрытой жемчужиной

Йорк, промышленный и университетский город в Северном Йоркшире, был признан самым приветливым и спокойным местом в Великобритании. Несмотря на то, что Йорк часто связывают с Войной роз и королевством викингов Йорвик, сейчас город представляет собой гавань покоя и уюта.

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Эксперты по путешествиям Accor недавно провели комплексное исследование городов Великобритании, которые лучше всего подходят для спокойного и комфортного отдыха, и Йорк получил первую строчку в рейтинге. Детали рассказало издание Nottingham Post.

При оценке учитывались такие факторы, как количество зеленых насаждений, кофеен и библиотек, а также качество окружающей среды и количество часов солнечного света.

Йорк может похвастаться 68 ресторанами с пятизвездочным рейтингом. Если вы хотите почувствовать непринужденную атмосферу Йорка и пообщаться с местными жителями, посетите самые популярные рестораны и пабы.

Если вы ищете уютное место для перекуса в Йорке, обратите внимание на Toto – оригинальный семейный ресторан, расположенный на восточной окраине города. Здесь можно полакомиться сытными итальянскими блюдами домашнего приготовления.

Туристические гиды могут направить вас к чайной Бетти, но будьте осторожны, если вам не нравится чопорная атмосфера эдвардианского стиля с намеком на аристократичность.

Паб Виктория расположен на Heslington Road, сразу за историческими городскими стенами. Паб заслужил репутацию благодаря своим интересным состязаниям, в которых как местные жители, так и туристы могут проявить себя, наслаждаясь крепким сидром Old Rosie, доступным по выгодным ценам. Если пьянящая смесь дешевых напитков и хорошего настроения окажется слишком сильной, вы всегда можете уединиться на ночь в одном из номеров отеля Victoria, удобно расположенном неподалеку от всех достопримечательностей Йорка.

За большим собором вы найдете многочисленные кафе с садами, выходящими на городскую стену. Эти места предлагают идеальную точку обзора, чтобы полюбоваться башнями, понаблюдать за городской жизнью и насладиться чашкой настоящего английского чая.

Osbornes, семейное кафе, укрывшееся на Хиллигейте, может похвастаться потрясающим садом. В саду вы найдете солнечные и тенистые зоны – это прекрасное спокойное пространство, чтобы посидеть и расслабиться от городской суеты.

Другое первоклассное место – тематический лес в Galtres Lodge на Low Petergate. Здесь можно отдохнуть с друзьями или семьей, наслаждаясь вкусной едой. В этом месте также есть "тайный сад", похожий на сказочный грот с мерцающими огнями и уникальными растениями.

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