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Бюджетный салат с куриными сердечками без майонеза: беспроигрышный рецепт, который понравится всем
Куриные сердечки – очень бюджетный и питательный субпродукт. Прекрасной идеей будет приготовить из него вкусный салат. Ингредиенты для такого блюда точно найдутся на вашей кухне.
Идея приготовления бюджетного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Майонез вам не понадобится, поэтому блюдо получается еще довольно легким.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 500 г
- морковь –1 шт.
- лук – 1 шт.
- консервированный горошек – 4 ст. л.
- зеленый лук
- соль, перец, соевый соус
Способ приготовления:
1. Зачистить куриные сердечки и отварить в подсоленной воде 30 минут (с момента закипания).
2. Нарезать лук и морковь.
3. Пассировать их, добавляя соль и перец.
4. Охлажденные куриные сердечки нарезать на несколько частей.
5. Смешать с другими ингредиентами.
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