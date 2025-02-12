Бюджетный салат с куриными сердечками без майонеза: беспроигрышный рецепт, который понравится всем

Куриные сердечки – очень бюджетный и питательный субпродукт. Прекрасной идеей будет приготовить из него вкусный салат. Ингредиенты для такого блюда точно найдутся на вашей кухне.

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Идея приготовления бюджетного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Майонез вам не понадобится, поэтому блюдо получается еще довольно легким.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 500 г

морковь –1 шт.

лук – 1 шт.

консервированный горошек – 4 ст. л.

зеленый лук

соль, перец, соевый соус

Способ приготовления:

1. Зачистить куриные сердечки и отварить в подсоленной воде 30 минут (с момента закипания).

2. Нарезать лук и морковь.

3. Пассировать их, добавляя соль и перец.

4. Охлажденные куриные сердечки нарезать на несколько частей.

5. Смешать с другими ингредиентами.

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