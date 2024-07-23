Cadillac представила огромный кабриолет с экстравагантным дизайном и креслами из грибной кожи. Фото

Cadillac всегда был символом роскоши. Дебютировав почти два года назад, Cadillac Celestiq наметил новое направление для бренда. Уникальный электромобиль ограниченного производства стал олицетворением экстравагантного дизайна.

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Эксперты говорят, что новый концепт кабриолета Sollei будет предсказывать будущее направление развития автопроизводителя. Автопроизводитель представил огромный кабриолет со смелым дизайном и креслами из грибной кожи

Sollei похож на Celestiq, первый новый автомобиль Cadillac ручной работы за более чем полвека. Оба автомобиля используют ту же платформу Ultium.

"У концепции отсутствуют обычные дверные ручки, а тонкие кнопки размещены в алюминиевом ореоле, который окружает салон, придающий автомобилю чистый минималистичный дизайн", – рассказал Такахико Сугиношита, дизайнер экстерьера.

Cadillac тонировал металл изнутри и снаружи в новую обработку под названием "аврора", названную в честь Северного сияния, включая прочную алюминиевую раму лобового стекла и решетку. Компания использует оригинальные материалы в своих индивидуальных заказах и особенно сосредоточена на неиспользовании пластика.

Концепция включает в себя тщательно вырезанные и выложенные вручную деревянные шпоны. Сидения имеют мотив солнечных лучей. Кроме того, Cadillac добавил к коже Nappa розовый радужный пигмент, чтобы создать эффект изменения цвета. Sollei также является первым Cadillac, содержащим новый возобновляемый биологический материал под названием Fine Mycelium. Компания использует его на зарядных ковриках и дверных карманах.

Cadillac возродил цвет краски Manila Cream для концепта, который компания первоначально использовала на своих автомобилях в 1957 и 1958 годах с 23-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками по углам.

"Такое транспортное средство, как Sollei, позволяет нам дать творческим людям в организации Cadillac шанс проявить себя, и я считаю, что они проделали хорошую работу, выразив, как может выглядеть кабриолет 2+2", – сказал Джон Рот, вице-президент Cadillac .

Прошло 15 лет, как Cadillac предложил кабриолет XLR, и почти 50 лет от последнего кабриолета El Dorado. Cadillac стремится продолжать устанавливать мировой стандарт автомобилей премиум-класса.

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