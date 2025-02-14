Чем отмыть сковороду с антипригарным покрытием: материал не испортится

Антипригарные сковородки очень удобные в использовании, ведь позволяют готовить с минимальным количеством растительного масла и без риска прилипания пищи. Однако их мытье часто вызывает затруднения, ведь обычные абразивные средства могут повредить покрытие. Важно знать, как правильно ухаживать за такой посудой, чтобы она прослужила как можно дольше.

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Редакция FoodOboz делится способами очистки антипригарных сковородок, которые помогут избавиться от жира и нагара без ущерба для покрытия. Узнайте, как безопасно и легко отмыть посуду.

Главное правило: не мойте горячую сковороду

Никогда не заливайте антипригарную сковороду холодной водой сразу после приготовления – это может привести к повреждению покрытия из-за резкого перепада температур. Дайте ей остыть перед мойкой, чтобы избежать деформации материала.

Классический метод мытья антипригарных сковородок:

1. Смочите сковороду теплой водой.

2. Добавьте немного моющего средства.

3. Очищайте мягкой губкой или щеткой без жестких абразивов.

5. Промойте водой, протрите насухо полотенцем и храните в сухом месте.

Не используйте металлические щетки, порошковые средства или жесткие губки – они разрушают антипригарное покрытие.

Что делать, если сковорода сильно загрязнена

1. Смешайте 1 ст. л. соды с небольшим количеством воды до образования пасты.

2. Нанесите пасту на загрязненные участки, оставьте на 10-15 минут.

3. Смойте теплой водой мягкой губкой.

Замачивание в воде

Если остатки пищи сильно прилипли, залейте сковороду теплой водой с моющим средством и оставьте на несколько часов. После этого грязь легко отойдет без лишних усилий.

Кипячение с разрыхлителем

1. Насыпьте в сковороду 1 пакетик разрыхлителя.

2. Добавьте воду для покрытия загрязнения.

3. Доведите до кипения и проварите 10 минут.

4. Дайте остыть, после чего вымойте обычным способом.

Дополнительные рекомендации

Используйте специальные средства для антипригарной посуды – они содержат безопасные компоненты, не повреждающие покрытие.

Всегда высушивайте сковороду после мытья – остатки влаги могут вызвать появление пятен и сократить срок службы посуды.

Не храните пищу в антипригарных сковородах – кислоты из продуктов могут постепенно разрушать покрытие.

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