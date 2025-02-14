Чем подкормить комнатные цветы зимой: самые простые варианты

В зимний период все растения если не полностью прекращают, то очень замедляют свой рост. Конечно, касается это и комнатных растений. В это время их потребность в подпитке и уходе сокращается.

Видео дня

Впрочем, это не значит, что она падает до нуля. Некоторые садоводы считают, что зимой лучше перевести свои цветы на подкормку домашними средствами. Применять их нужно не чаще раза в месяц и использовать в разбавленном виде. Однако они помогут поддержать здоровье комнатных растений до весны. OBOZ.UA рассказывает о лучших рецептах таких домашних удобрений.

Кофейная гуща – содержит много азота, что помогает наращивать зеленую массу растения. Воспользоваться ею очень просто. Возьмите гущу, оставшуюся после заваривания кофе, высушите ее и посыпьте небольшой щепоткой сухого вещества поверхность земли в горшке. Осторожно перемешайте гущу с верхним слоем земли. Свежий кофе так использовать нельзя – в нем содержится слишком много питательных веществ.

Дрожжи – дрожжевая подкормка содержит целый комплекс полезных для комнатных растений веществ. Чтобы приготовить ее, разведите 10 г дрожжей в литре теплой воды и добавьте чайную ложку сахара. Дайте жидкости часок настояться, а затем разведите водой в соотношении 1:3 и используйте для полива цветов.

Шелуха лука – соберите горсть шелухи и залейте литром кипятка. Дайте удобрению настояться ночь. Перед использованием разведите этот настой чистой водой 1:3.

Кожура бананов – промойте кожуру одного небольшого банана, нарежьте на мелкие кусочки и залейте литром холодной воды. Дайте настояться 2 часа. Перед использованием это удобрение тоже следует развести водой в пропорции 1:2.

Яичная скорлупа – это средство содержит весь набор полезных для растений элементов, однако удобрение из него готовится достаточно долго. Скорлупу 3-4 яиц залейте литром воды и поставьте в теплое и темное место на 5 дней. Хотя бы раз в день содержимое сосуда помешивайте. Это удобрение используют разбавленным 1:5.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое удобрение поможет ускорить рост монстеры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.