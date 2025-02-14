Чем подкормить комнатные цветы зимой: самые простые варианты
В зимний период все растения если не полностью прекращают, то очень замедляют свой рост. Конечно, касается это и комнатных растений. В это время их потребность в подпитке и уходе сокращается.
Впрочем, это не значит, что она падает до нуля. Некоторые садоводы считают, что зимой лучше перевести свои цветы на подкормку домашними средствами. Применять их нужно не чаще раза в месяц и использовать в разбавленном виде. Однако они помогут поддержать здоровье комнатных растений до весны. OBOZ.UA рассказывает о лучших рецептах таких домашних удобрений.
Кофейная гуща – содержит много азота, что помогает наращивать зеленую массу растения. Воспользоваться ею очень просто. Возьмите гущу, оставшуюся после заваривания кофе, высушите ее и посыпьте небольшой щепоткой сухого вещества поверхность земли в горшке. Осторожно перемешайте гущу с верхним слоем земли. Свежий кофе так использовать нельзя – в нем содержится слишком много питательных веществ.
Дрожжи – дрожжевая подкормка содержит целый комплекс полезных для комнатных растений веществ. Чтобы приготовить ее, разведите 10 г дрожжей в литре теплой воды и добавьте чайную ложку сахара. Дайте жидкости часок настояться, а затем разведите водой в соотношении 1:3 и используйте для полива цветов.
Шелуха лука – соберите горсть шелухи и залейте литром кипятка. Дайте удобрению настояться ночь. Перед использованием разведите этот настой чистой водой 1:3.
Кожура бананов – промойте кожуру одного небольшого банана, нарежьте на мелкие кусочки и залейте литром холодной воды. Дайте настояться 2 часа. Перед использованием это удобрение тоже следует развести водой в пропорции 1:2.
Яичная скорлупа – это средство содержит весь набор полезных для растений элементов, однако удобрение из него готовится достаточно долго. Скорлупу 3-4 яиц залейте литром воды и поставьте в теплое и темное место на 5 дней. Хотя бы раз в день содержимое сосуда помешивайте. Это удобрение используют разбавленным 1:5.
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