Чем подкормить весной малину: советы опытных садоводов

Весенняя подкормка очень важна для того, какой урожай вы получите из своего сада и огорода. В частности, многое зависит от того, как вы будете ухаживать весной за малиной.

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Какие вещества для этого нужно использовать и как их вносить под растение, рассказали ведущие YouTube-канала "Секреты садовода". По их словам, малина в весенний период нуждается в подпитке нитроаммофоской.

Все потому, что весной ягода должна получить достаточно азота, чтобы развить побольше зеленой массы и образовать цветы, а затем завязь. А именно азот является основным элементом нитроаммофоски. Желательно, чтобы вещество содержало азот, фосфор и калий в соотношении 16:16:16. В таком случае малина получит всю необходимую для начала вегетации пищу. Количество удобрений рассчитывают по пропорции 50 граммов на 1 метр квадратной площади. Однако можно внести и немного меньше вещества.

Чтобы нитроаммофоска хорошо сработала, ее нужно соответствующим образом внести. Вот что нужно сделать, чтобы обработать малинник правильно:

уберите с земли весь мусор и разрыхлите верхний слой почвы граблями;

вносите нитроаммофоску в сухую погоду, но перед тем как пойдут дожди, тогда сухое удобрение хорошо растворится и проникнет глубоко в почву, так оно будет действовать активнее;

возьмите отмеренное по размеру вашего малинника количество удобрения и равномерно рассыпьте сухое вещество по поверхности почвы.

Другим способом подкормки малины является внесение удобрений с помощью капельной ленты. Установите ее вдоль рядов растений и подавайте через нее воду с питательными веществами. Это поможет избежать пересыхания земли и обогатит ее, доставив все элементы прямо к корням малиновых кустов. Однако, если вы вносите нитроаммофоску капельным методом, требуется меньшая концентрация, чем указанные 50 г на 1 м².

В целом малину подкармливают несколько раз в год. Весенняя подкормка должна обогатить растение азотом, чтобы стимулировать вегетацию. Второй раз малину подкармливают в начале лета – перед цветением. А в третий раз удобрения вносят осенью, когда растение закончило плодоносить. Это помогает ему восстановить силы. Осенняя подкормка готовит малину к зиме и закладывает основы урожая на следующий год.

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