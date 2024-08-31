Чем подпитывают туи для пышного роста: лучшие варианты

Туи – это одни из самых популярных декоративных растений, которые украшают наши сады, парки и т.д. Их зеленая хвоя придает ландшафту элегантность, а способность адаптироваться к разным климатическим условиям делает их универсальными.

Видео дня

Однако, как и любое растение, туи нуждаются в должном уходе для того, чтобы радовать своим пышным и здоровым видом. О том, чем лучше подпитывать их, рассказывает OBOZ.UA.

Аммиачная селитра

Если вы наблюдаете сокращение прироста молодых ветвей тогда, когда они должны активно расти, а туя желтеет и теряет свой естественный цвет, то ей не хватает азота.

В таком случае следует подкормить растение аммиачной селитрой. Используйте 2 столовых ложки на 1 квадратный метр приствольного круга.

Суперфосфат

Если побеги туи частично приобретают красный или фиолетовый оттенок, то растению не хватает фосфора. Чтобы исправить ситуацию, рассыпьте по 2 столовых ложки суперфосфата на каждый квадратный метр приствольного круга и хорошо полейте растение.

Хелатом железа

Если туя начинает приобретать светло желтый или беловатый цвет, то ей не хватает железа. Возьмите 1% раствор хелата железа и обработайте им крону.

Калимагнезия

Если верхняя часть кроны желтеет, то дереву не хватает калия и магния. Следует внести 2 ложки калимагнезии на 1 квадратный метр приствольного круга и полить растение.

Правильная дозировка и осторожность

При подкормке туй важно помнить, что избыток любого элемента может быть вреден. Особенно это касается азота, активизирующего рост побегов. Это хорошо в начале весны, но нежелательно в конце лета или начале осени, когда новые побеги могут не вызреть до зимы и вымерзнуть.

Весенняя подкормка

Весенняя подкормка обязательна для любой туи независимо от ее возраста. Весной, через год после посадки, туя нуждается в комплексной подкормке, включающей азот, кальций, фосфор, калий, магний и другие элементы. Среди рекомендованных минеральных удобрений – аммиачная селитра, суперфосфат и калийно-магниевые смеси. Для источника кальция отлично подходит костная мука.

Осенняя подкормка

Осенняя подкормка имеет свои особенности. Важно не переусердствовать, ведь чрезмерное внесение удобрений может отрицательно повлиять на растение. Молодые туи вообще не нуждаются в подкормке осенью, а взрослые – только если они растут в истощенной почве. В таком случае используют компост, костную муку, древесную золу или торф.

Летняя подкормка

Летом основная задача – подготовка к осеннему и зимнему периоду. Для подкормки используйте биогумус и препараты, повышающие устойчивость к грибковым заболеваниям, такие как Фитоспорин-К или Фитоспорин-М.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как чем нужно обработать сад осенью и как оградить растения от вредителей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.