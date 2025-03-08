Чем привлекают туристов греческие Салоники: что делать в популярном городе

Салоники – город, объединяющий богатую историю, уникальную гастрономию, динамичную ночную жизнь и живописные ландшафты. Независимо от того, интересуетесь ли вы культурой, вином или просто хотите насладиться атмосферой теплого греческого города, Салоники оставят незабываемые впечатления.

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Гастрономический центр Греции

В 2021 году ЮНЕСКО присвоило Салоникам престижный статус города гастрономии, признавая культурное разнообразие, сформировавшее его кулинарный колорит. Сочетание османских, балканских и средиземноморских традиций создало уникальные фирменные блюда. К примеру, бугаца – популярная выпечка с кремом, которую привезли в город беженцы из Малой Азии в 1920-х годах.

Не упустите возможность отведать греческий кофе и уличную еду, в частности кулури – хлебное кольцо с кунжутом, которое очень популярно по всей Греции. Отдельного внимания достойны местные блюда: пироги из тыквы и лука-порея, сыры из овечьего и козьего молока, вяленое мясо, оливки, оливковое масло первого отжима и традиционные деликатесы, такие как мезе из небольшой рыбы.

Рынок Капани, старейший в городе, станет настоящим раем для гурманов. Здесь можно найти рыбу, мясо, фрукты, овощи, сладости, орехи, специи и т.д. Чтобы получить еще больше гастрономических впечатлений, стоит присоединиться к туру от Chef Stories, где можно отведать лучшие блюда и узнать больше об историческом центре города.

Прогулки по городу

Салоники – это компактный город, идеально подходящий для прогулок. От центра до набережной можно дойти всего за 15 минут, что позволяет легко погрузиться в историю и архитектурные особенности города. Величественная Белая башня (34 м) служила тюрьмой и местом казни во времена Османской империи, а теперь является символом Салоник и великолепной точкой зрения.

Нельзя обойти и древние религиозные памятники. Церковь Святого Димитрия VII века чествует святого покровителя Салоник, а еще более ранняя (VI век) Святая София объединяет в себе римские и византийские архитектурные традиции. Ее интерьер украшен золотом, сияющим в свете свечей.

Прогулка по узким улочкам исторического района Ано Поли (Верхний город) – обязательна для каждого посетителя. От остатков византийских и османских стен открываются потрясающие виды на город и море.

Археологический музей Салоник и Музей византийской культуры предлагают более глубокое погружение в историю региона. А бесплатные пешеходные экскурсии от Guru Walk – отличная возможность увидеть самые интересные уголки города.

Посетите винодельни и насладитесь дегустацией

В нескольких километрах от Салоник расположена винодельня Ktima Gerovassiliou, производящая вино с 1981 года. Здесь можно продегустировать белые, красные и розовые вина, а также посетить музей виноградарства.

Еще одна интересная локация – винокурня Abelon, производящая органические напитки из винограда, собранного вручную. Оба заведения расположены в живописной местности с видом на море и гору Олимп.

Погрузитесь в королевскую историю

Поклонники древнегреческой истории могут отправиться в Вергину – небольшую деревню в часе езды от города. Здесь расположен музей королевских гробниц, где хранятся остатки Филиппа II, отца Александра Македонского. В музее можно увидеть бесценные артефакты: серебряные чаши, позолоченное оружие и доспехи.

Рядом расположен музей Э, где представлены экспонаты, рассказывающие о периоде правления Александра Македонского. Лучший способ посетить эти места – арендовать автомобиль или присоединиться к организованной экскурсии.

Наслаждайтесь искусством на набережной

Вернувшись в Салоники, отправляйтесь в Музей фотографии в Салониках на пирсе А и Экспериментального центра искусств – это атмосферные места для творческого самовыражения. Оба имеют выставки фотографий на социальные и политические темы, включая работы международных художников, которые меняются примерно каждые три месяца.

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