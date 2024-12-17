Черный цвет – в прошлом: Кайли Дженнер показала яркую трендовую сумку

Черные аксессуары считаются классикой стиля. Тем не менее, в этом сезоне эксперты моды призывают нас отойти от этого универсального цвета.

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А как сделать это, продемонстрировала предпринимательница и интернет-знаменитость Кайли Дженнер. Она выбрала для себя щедро украшенную сумку золистого цвета с авангардным дизайном, пишет издание Who What Wear.

Она поменяла привычные составляющие образа местами, соединив черную одежду с яркой сумкой. Для дня в Лос-Анджелесе Кайли надела классический черный комбинезон с длинными рукавами. А дополнила этот образ девушка очаровательной украшенной сумкой от лондонского бренда Kurt Geiger.

Праздничного изящества аксессуару добавляли золотые кристаллы по всей поверхности сумки. В модели, которую выбрала Кайли, они прикреплены к переливающейся блестящей ткани, украшенной переплетением разноцветных кристальных заклепок. Вдобавок ко всему, передний клапан сумки украшен золотой головой орла, также инкрустированной блестящими кристаллами.

Подобные активные аксессуары могут показаться сложными в стилизации и даже слишком яркими. Можно подумать, что подобную вещь будет непросто включить в свой гардероб, особенно если вы предпочитаете сдержанные вещи. Однако на самом деле такую сумку удивительно легко стилизовать, поскольку она хорошо сочетается с разными нарядами, от платьев в стиле black tie до повседневных джинсов.

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